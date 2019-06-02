الأمير فيصل بن خالد : نجاح قمم مكة المكرمة يؤكد مكانة المملكة وتأثيرها عالمياً

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، التهنئة والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -، بمناسبة نجاح القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة، ومانتج عنها من بيانات تصب في مصلحة الأمة وتعزيز أمنها واستقرارها وبما يخدم الشعوب في كافة الأقطار الإسلامية .

وأكد سموه أن حرص واهتمام خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي أنتجت التلاحم ووحدة الصف وتوحيد المواقف، عاداً ماتضمنه البيان الختامي من توصيات، دليل كبير على خدمة الأمة وفي مقدمة ذلك إدانة الإرهاب والتطرف والغلو بجميع أشكاله ومظاهره، وتكاتف الجميع بالوقوف ضد المنظمات الإرهابية، ووضع القوانين والضوابط الرادعة لمواجهة هذه الآفات.

ولفت سمو الأمير فيصل بن خالد إلى أن ماشهدته القمم من اهتمام عالمي وحضور كبير، يؤكد مكانة المملكة المؤثرة عالميا ويضاف إلى سلسلة الإنجازات الكبرى لملك الحزم والعزم وحرصه على خدمة الأمتين العربية والإسلامية .