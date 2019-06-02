صلاح يهدي ليفربول لقب دوري الأبطال

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أهدى المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الأول لكرة القدم، فريقه لقب دوري أبطال أوروبا، بعد أن غاب عنه الفريق الإنجليزي منذ 2005، حيث سجل هدفاً في الدقيقة 2، في شباك توتنهام، في لقاء أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.

وافتتح صلاح التسجيل لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية ثم أضاف البديل ديفوك أوريجي الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بفوز الفريق الأحمر بهدفين دون رد، ليتوج بلقب البطولة للمرة السادسة في تاريخه.