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محافظ بلجرشي يشارك رجال الأمن وجبة الافطار ويشهد اتفاقية تتيح منافذ بيع للأسر المنتجة

محافظ بلجرشي يشارك رجال الأمن وجبة الافطار ويشهد اتفاقية تتيح منافذ بيع للأسر المنتجة
http://almnatiq.net/?p=736222
المناطق - الباحة
شارك محافظ بلجرشي غلاب بن غالب أبو خشيم رجال الأمن العاملين في الميدان مائدة الإفطار الرمضانية التي نفذتها جمعية البر الخيرية بمحافظة بلجرشي تحت شعار “افطارنا امن3” في عامها الثالث.
وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أحمد بن مصبح أن هذه المبادرة من الجمعية جاءت تحت شعار ” إفطارنا أمن 3″ للتعبير عن مدى التقدير لرجال الأمن وما يقومون به من أعمال متفانية في الميدان لحفظ أمن واستقرار هذه البلاد الطاهرة .
من جانبه قدم محافظ بلجرشي الشكر للجمعية على هذه المبادرة التي يستحقها رجال أمننا البواسل الذين يقومون بعد الله بحفظ أمننا وأماننا كما قدم الشكر للأسر المنتجة التي قامت بإعداد وجبة الإفطار .
شارك في المبادرة عدد من الإعلاميين وفريق صقور الباحة للدراجات النارية ومجلس شباب بلجرشي الذين ساهموا في إعداد وتجهيز وتحضير الوجبات وتوزيعها على دوريات الأمن الميدانية.
من جانب آخر شهد محافظ بلجرشي توقيع شراكة مجتمعية بين ادارة منتزه الباحة الوطني يمثلها محرق الخالدي وجمعية البر الخيرية بمحافظة بلجرشي يمثلها نائب رئيس مجلس الادارة احمد بن مصبح وتضمنت بنود الاتفاقية توفير مساحات داخل المنتزه للاسر المنتجه للتسويق لمنتجاتهم خلال فترة الصيف وتخصيص نقاط بيع في مواقع متعددة بالمنتزه .
وأوضح الامين العام في جمعية البر الخيرية علي الرفيدي ان هذه الاتفاقية تجسد حرص الجمعية وسعيها في تقديم الدعم للاسر المنتجة من خلال الشراكات التي بموجبها يتم تأمين نقاط بيع للأسر المنتجة في المنتزهات والغابات .
مشيراً ان وجود أماكن مخصصة لها سيوفر عليهم عناء البحث عن مواقع لتسويق منتجاتهم ويتيح لهم قنوات بيع دائمة خلال الموسم مقدما شكره لمحافظ بلجرشي لرعايته هذه الاتفاقية ولادارة المنتزه الوطني على تعاونهم لإيجاد بيئة عمل ومنافذ ملائمة لتزاول من خلالها الأسر المنتجة نشاطاتها لرفع مستوى معيشتها وتشجيعها على الإنتاج والعمل الحر.

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