بلدية الحسو تعايد الأهالي بالشعر والعروض الترفيهية

المدينة المنورة - منال الدوسري

تنظم بلدية الحسو بالمدينة المنورة حفل المعايدة الذي تقيمه بمناسبة عيد الفطر المبارك ، وذلك تحت عنوان ” عيد الحسو ” ويتضمن الحفل على فعاليات متنوعة تنطلق في أول أيام العيد وتشتمل على مسابقات تفاعلية ترفهية وبرامج ذات طابع اجتماعي ، ابتهاجاً بهذه المناسبة ، بالإضافة الى فعاليات إنشاديه وألعاب هوائية وعروض مسرحية للأطفال بمقر حديقة الحسو ، كما تقام فرقة للعرضة السعودية وعروض وطنية وأوبريت إنشادي ومحاورة شعرية يحييها الشعراء تركي الميزاني ، فواز العزيزي ، محمد العازمي ، معتق العياضي ، بالإضافة إلى أمسيات شعرية يشارك فيها عدد من أبرز نجوم الشعر الشعبي وذلك بديوانية بلدية الحسو . وقد دعت البلدية الأهالي والزوار لحفل المعايدة والفعاليات التي وصفتها بأنها تسهم في تعميق الحس الوطني وتجمع أبناء المنطقة على التفاعل الحضاري والتجاوب الإنساني مع مثل هذه المناسبات التي تنسجم مع توجهات البلدية في مشاركة كافة شرائح المجتمع في هذه الاحتفالات في بيئة آمنة ووسط حفاوة الكبار والصغار .

في حين أوضح رئيس بلدية الحسو المهندس حسن بن موسى العنزي بأن الفعاليات التي ستقام خلال العيد فعاليات متنوعة تواكب جميع شرائح المجتمع ، مضيفاً أن البلدية كثفت جهودها في تجهيز المتنزهات والحدائق والمسطحات الخضراء وتجميل المداخل والمجسمات والميادين وأعمدة الإنارة بعقود الزينة والإنارة التجميلية، كما خصصت البلدية فريقًا لمتابعة نظافة الأحياء والطرق والشوارع والميادين في الحسو والقرى التابع له ، كما تم تركيب العديد من لوحات التهنئة بعيد الفطر المبارك. متمنياً رئيس بلدية الحسو أن يستمتع الجميع بالعيد والفعاليات المصاحبة للحفل .