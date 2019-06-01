الأمير محمد بن ناصر يتابع إعادة التيار الكهربائي الى كافة المحافظات والمواقع بالمنطقة ..

المناطق - فضه عطيف

‏تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان‬⁩ مساء اليوم ، عودة التيار الكهربائي بمحافظات المنطقة واطلع سموه على الاعمال والإجراءات الجارية لمعالجة الخلل مع مسؤولي الشركة بالمنطقة والذي أدى الى توقف الخدمة عن منطقة جازان .

ووجه سموه ، على الفور بإعادة التيار بشكل كامل الى كافة المحافظات والمراكز المواقع الحيوية والأسواق والمجمعات التجارية بالمنطقة.

وبين مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة بمنطقة جازان عادل بن أحمد الزائري ، متابعة وتوجيهات سمو أمير منطقة جازان المتواصلة ، لتحقيق كل ما فيه راحة المواطنين والمقيمين في هذا الشهر المبارك وذلك من خلال العمل على إعادة التيار الكهربائي الى وضعه الطبيعي.

‏⁧‫وثمن مدير شركة الكهرباء بمنطقة جازان محمد بن عتيق ، متابعة واهتمام سمو أمير منطقة جازان أولا بأول منذ بداية حدوث الخلل الى حين إعادة التيار تدريجيا بكافة المواقع بالمنطقة ويجري العمل على استكمال محافظتي أبو عريش وضمد ..

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‫فيما اوضحت السعودية للكهرباء عبر حسابها الرسمي بتويتر ان سبب توقف الخدمة نتيجة سوء الأحوال الجوية، وبينت أن كافة الفرق الفنية الميدانية عملت بطاقتها القصوى على إعادة الخدمة تدريجيا ، مجددة اعتذارها للمشتركين لانقطاع الخدمة في المناطق الجنوبية.