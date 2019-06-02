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رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى بجمهورية أوزباكستان يغادر جدة
http://almnatiq.net/?p=736240
المناطق - واس

غادر معالي رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى بجمهورية أوزباكستان الدكتور نعمة الله يولداشيف ، جدة اليوم ،عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة .
وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، سفير خادم الحرمين الشريفين في أوزباكستان رئيس بعثة الشرف المرافق هشام مشعل السويلم ومندوب عن المراسم الملكية .

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