رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى بجمهورية أوزباكستان يغادر جدة

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غادر معالي رئيس مجلس الشيوخ للمجلس الأعلى بجمهورية أوزباكستان الدكتور نعمة الله يولداشيف ، جدة اليوم ،عقب مشاركته في القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت بمكة المكرمة .

وكان في وداعه بمطار الملك عبدالعزيز الدولي ، سفير خادم الحرمين الشريفين في أوزباكستان رئيس بعثة الشرف المرافق هشام مشعل السويلم ومندوب عن المراسم الملكية .