أمير منطقة الرياض يقدم العزاء لأسرة السديري

المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، العزاء والمواساة لأسرة السديري في وفاة نورة بنت محمد الأحمد السديري- رحمها الله – خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .

وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .

وأعربت أسرة السديري عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته داعياً الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .

