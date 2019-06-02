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أمير منطقة الرياض يقدم العزاء لأسرة السديري

أمير منطقة الرياض يقدم العزاء لأسرة السديري
http://almnatiq.net/?p=736244
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض ، العزاء والمواساة لأسرة السديري في وفاة نورة بنت محمد الأحمد السديري- رحمها الله – خلال زيارة قام بها سموه اليوم لمقر العزاء بالرياض .
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيدة ويسكنها فسيح جناته ويلهم ذويها الصبر والسلوان .
وأعربت أسرة السديري عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته داعياً الله العلي القدير أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .

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