المشرف العام على مكتب أمير الرياض يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح القمم الثلاث بمكة المكرمة

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رفع معالي المستشار الخاص والمشرف العام على مكتب سمو أمير منطقة الرياض الأستاذ سحمي بن شويمي بن فويز التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة.

وأكد معاليه في تصريح صحفي بهذه المناسبة أن القمم جسدت المكانة الإسلامية والدولية للمملكة ودورها في دعم المواقف الثابتة والسليمة.

ووصف ما نتج عن انعقاد القمم من اجتماع للكلمة ووحدة الصف بالحدث التاريخي.

وفي ختام التصريح سأل معاليه الله العلي القدير أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ويحفظ قيادتها الرشيدة.