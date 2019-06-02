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الفالح يعتذر عن انقطاع الكهرباء و يعد بمحاسبة المقصرين

الفالح يعتذر عن انقطاع الكهرباء و يعد بمحاسبة المقصرين
http://almnatiq.net/?p=736269
المناطق - الرياض

قدم وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح اعتذاره لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة نتيجة عُطل فني طارئ وذلك عبر حسابه في تويتر صباح اليوم الاحد 28 رمضان 1440هـ

وقال الفالح : أعتذر شخصياً لكافة قاطني المناطق التي انقطعت عنها الكهرباء في جنوب المملكة الغالي علينا، نتيجة عُطل فنّي طارئ، وأؤكد لكم بأنني وزملائي في الوزارة نتابع الجهود الحثيثة لإعادة الخدمة، حيث تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع،

وقال ” أفيد بأنه تمت إعادة الكهرباء إلى العديد من المشتركين، وستكتمل إعادته لمن تبقى خلال ساعات قليلة إن شاء الله. وأعمل مع الأخوة في الجهات المعنية على الوقوف على ملابسات هذا العطل الفني الطارئ وأسباب تأخر إصلاحه، ومحاسبة المقصرين في ذلك ، شاكرًا تفهمكم مع صادق أسفي واعتذاري.

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