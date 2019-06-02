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وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة

وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة

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وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة

وزير العدل يرفع التهنئة للقيادة الرشيدة بمناسبة نجاح قمم مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=736276
المناطق - واس

رفع معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله- على نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة، مؤكداً أن عقد هذه القمم في رحاب بيت الله الحرام يؤكد دور المملكة في خدمة القضايا الإسلامية.
وقال معالي وزير العدل :” إن قيادة المملكة العربية السعودية نذرت نفسها على مر السنين لنصرة وخدمة الشعوب العربية والإسلامية، وكرست كل إمكانيات بلادها للدفاع عن الحقوق المشروعة لهذه الشعوب، وحمايتها من التدخلات الخارجية، متصدية لمسؤوليتها التاريخية في هذا الشأن”.
وأضاف ” في الوقت ذاته، فإن هذه البلاد رعت بكل كفاءة ضيوف بيت الله الحرام من المعتمرين في هذا الشهر المبارك، ولم تشغلها كثرة وفود القمم، وحجم المشاركين عن العناية بضيوف الرحمن وتقديم مختلف أوجه الرعاية لهم في بيت الله الحرام ومسجد نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم “.
وشدد معاليه على أن توصيات القمم الثلاث عبرت بصراحة بالغة عن الدعم والوقوف إلى جانب المملكة وشقيقاتها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمام العدوان الإيراني، ومحاولات زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة وهو مايؤكد نجاح الدبلوماسية السعودية التي تتميز بالصبر والحكمة، والنظر للمصالح العليا لدول المنطقة كافة، ومد يد السلم إلى دعاة السلام والباحثين عنه، والتصدي بحزم، والرد الحاسم لمن يبتغي غير ذلك.
ودعا الدكتور الصمعاني – الله عز وجل – أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، إلى كل خير ويحفظمها ويبقيهما سنداً وعزاً لأمتنا العربية والاسلامية، وأن يحفظ المملكة وشعبها، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

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