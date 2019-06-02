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10 قتلى و20 جريحا جراء انفجارين بالرقة

10 قتلى و20 جريحا جراء انفجارين بالرقة
http://almnatiq.net/?p=736281
المناطق - وكالات

قتل 10 أشخاص وأصيب مالا يقل عن 20 آخرين بجروح نتيجة انفجارين هزا مدينة الرقة السورية، وفق ما أورد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وهو مكتب إعلامي معارض للحكومة السورية.

وبحسب “المرصد” فإن الانفجار الأول وقع في شارع الباسل وسط مدينة الرقة جراء انفجار لغم أرضي. وبالتزامن مع تجمع الأهالي بالقرب من مكان التفجير الأول، وقع انفجار آخر في دوار النعيم وسط الرقة، تبين أنه نجم عن سيارة مفخخة كان يستقلها انتحاري يعتقد أنه من عناصر تنظيم “داعش”.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السيارة انفجرت بالقرب من نقطة تفتيش تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (ذات الغالبية الكردية)، مما تسبب بمقتل 10 أشخاص على الأقل من بينهم 5 مدنيين و5 من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بالإضافة إلى وقوع 20 جريحا على الأقل.

وأوردت شبكة “رووداو” الإخبارية الكردية أن القوات الأمنية فرضت طوقا في موقع الحادث وباشرت بإجراءات التحقيق، فيما تم نقل جثث القتلى إلى الطب العدلي.

ولفتت الشبكة إلى أن التفجيرين تزامنا مع إعلان “القيادة العامة للقوات الداخلية في شمال وشرق سوريا” (التابعة للأكراد السوريين) عن خطة أمنية لعيد الفطر، تتضمن حظر تجول السيارات والدراجات النارية ووسائل النقل من الثالث حتى السادس من حزيران الجاري.

وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من الولايات المتحدة، على مدينة الرقة الواقعة على نهر الفرات، بعد تحريرها، في أكتوبر 2017، من قبضة “داعش” الذي جعل هذه المدينة معقله الرئيس في سوريا.

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