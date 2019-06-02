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وزارة الطاقة تؤكد متابعتها لانقطاعات الجنوب و تشكل لجنة للتحقيق

وزارة الطاقة تؤكد متابعتها لانقطاعات الجنوب و تشكل لجنة للتحقيق

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وزارة الطاقة تؤكد متابعتها لانقطاعات الجنوب و تشكل لجنة للتحقيق

وزارة الطاقة تؤكد متابعتها لانقطاعات الجنوب و تشكل لجنة للتحقيق
http://almnatiq.net/?p=736284
المناطق - فضة عطيف

أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية متابعتها المستمرة لما تقوم به الشركة السعودية للكهرباء من إصلاح العطل الفني الطارئ في محطات كهرباء رئيسة في جنوب المملكة، والذي أدى إلى فصل الخدمة عن عدد من محافظات جنوب المملكة. كما تؤكد الوزارة أنها تتابع عن قرب إعادة الخدمة لكافة المشتركين بدأ بالقطاعات الحساسة.
ومن جانبها أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن عودة الخدمة الكهربائية لما يقارب 75 في المئة من مشتركيها، الذين تضرروا نتيجة انقطاعها عن عدد من المحافظات والمدن والقرى جنوب المملكة.
وأكدت الشركة أن الانقطاعات كانت بسبب تقلبات الأحوال الجوية في بعض مناطق الجنوب والتي تسببت في خروج محطات رئيسية من الخدمة، مما أثر على عدد من المحطات الفرعية والصغيرة كون أن الشبكة الكهربائية مترابطة وتتأثر بالتتابع شبكات أخرى في مناطق مختلفة.
و اكدت “السعودية للكهرباء” أن فرقها الفنية الميدانية تحركت على الفور بطاقتها القصوى لمعالجة المناطق المتضررة، وإعادة الخدمة تدريجياً للمشتركين المتأثرين بالانقطاعات.
وتعمل الآن الفرق الميدانية بإشراف مباشر من وزارة الطاقة على إعادة ما تبقى من المناطق المتضررة في أسرع وقت ممكن.
وجددت “السعودية للكهرباء” إعتذارها لكافة مشتركيها المتضررين، وتؤكد حرصها على تعزيز موثوقية الشبكة في هذه المناطق وغيرها، ولكل من تفاعل على شبكات التواصل الاجتماعي، خاصة (تويتر)، مشكورين على حرصهم على معالجة المشكلة أو دعم جهود الشركة.
كما أكدت وزارة الطاقة أنها شكلت لجنة للتحقق حول أسباب الانقطاعات وطول فترة إعادة الخدمة، وتحديد المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

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