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نائب أمير منطقة حائل : إنجاح قمم مكة المكرمة يؤكد مكانة المملكة دولياً وحرصها على استقرار وأمن المنطقة

نائب أمير منطقة حائل : إنجاح قمم مكة المكرمة يؤكد مكانة المملكة دولياً وحرصها على استقرار وأمن المنطقة

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نائب أمير منطقة حائل : إنجاح قمم مكة المكرمة يؤكد مكانة المملكة دولياً وحرصها على استقرار وأمن المنطقة

نائب أمير منطقة حائل : إنجاح قمم مكة المكرمة يؤكد مكانة المملكة دولياً وحرصها على استقرار وأمن المنطقة
http://almnatiq.net/?p=736290
المناطق - حائل

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة .
وقال الأمير فيصل بن فهد بن مقرن : “إن نجاح القمم الثلاث المتتالية التي استضافتها مكة المكرمة تؤكد ما تتمتع به المملكة من مكانة على المستوى الدولي، وحرصها الدائم على الاستقرار والأمن في الوطن العربي والإسلامي والوقوف صفاً واحداً ضد التهديات والمخططات التي تستهدف زعزعة الأمن في المنطقة .
ونوه سموه بالاهتمام الكبير والجهد العظيم والحرص المتواصل لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في تبني المبادرات الدولية الساعية للسلام وتعزيز المواقف الثابتة للمملكة التي تعكس مكانتها الدولية ورسالتها الإسلامية الحكيمة .
وقال سمو نائب أمير منطقة حائل : إن ما صدر عن هذه القمم من قرارات مفصلية لمستقبل الأمتين العربية والإسلامية برهنت على حكمة قادتها -أيدهم الله- وعملهم الدؤوب على جمع كلمة الأمة، وتوحيد الجهود بما يحقق الآمال والتطلعات.
وفي ختام تصريح سموه سأل المولى القدير أن يحفظ بلادنا وقيادتها ويديم علينا الأمن والأمان والعز والاستقرار وأن تبقى هذه البلاد واحة خير يجتمع فيها أبناء الأمتين العربية والإسلامية لرسم مستقبل أفضل لأوطاننا ولأجيالنا القادمة .

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