4.57 مليون دولار تكلفة تناول وجبة عشاء مع الملياردير الأمريكي وارن بافيت

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سجل مزاد خيري لتناول وجبة عشاء مع الملياردير الأمريكي وارن بافيت، رقما قياسيا بلغ 4.57 مليون دولار.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج ، أن الفائز الذي طلب عدم الكشف عن هويته ووقع عليه الاختيار لتناول وجبة العشاء مع ملياردير الاستثمارات بافيت في مطعم “سميث آند ولينسكي” في نيويورك، يستطيع أن يصطحب سبعة من أصدقائه خلال ذلك الحدث.

ويهدف مزاد “بافيت” الخيري إلى جمع أموال لمؤسسة “جلايد” الخيرية، ومقرها سان فرانسيسكو ، التي تخدم ضحايا العنف الأسري وتساعد المشردين في إيجاد مأوى.

وتمكن ذلك المزاد الخيري السنوي في جلب أكثر من 30 مليون دولار لمؤسسة جلايد خلال عقود.