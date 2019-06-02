احدث الأخبار

«التجارة» تحذر من الحسابات الاستثمارية الوهمية
أبرز المواد
 «الحياة الفطرية» تدعو «إمارات المناطق» لحظر تغذية «البابون»
أبرز المواد
 “أبل” تصمم هواتف “آيفون” بمزايا “طي” مبتكرة
أبرز المواد
 3 عوامل خارجية تؤثر في أداء الأسهم السعودية بعد إجازة العيد
أبرز المواد
 4.57 مليون دولار تكلفة تناول وجبة عشاء مع الملياردير الأمريكي وارن بافيت
أبرز المواد
 دراسة: تجارب الطفولة السيئة مرتبطة بمشاكل في النوم عند الكبر
أبرز المواد
 خصوصية آيفون مخترقة.. والتطبيقات في دائرة الاتهام
أبرز المواد
 “فيدكس” قيد التحقيق بسبب تحويل طرود “هواوي” إلى أمريكا
أبرز المواد
 “هيئة الترفيه” تعايد مواطني المملكة وزوارها بأكثر من 80 فعالية
أبرز المواد
 لعشاق “البرغر”.. احذروا من البكتيريا القاتلة
أبرز المواد
 تنبيه من الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة الرياض ومحافظاتها
منوعات
 الأرصاد: أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدة مناطق
أبرز المواد
«التجارة» تحذر من الحسابات الاستثمارية الوهمية

«التجارة» تحذر من الحسابات الاستثمارية الوهمية

أبرز المواد
«الحياة الفطرية» تدعو «إمارات المناطق» لحظر تغذية «البابون»

«الحياة الفطرية» تدعو «إمارات المناطق» لحظر تغذية «البابون»

أبرز المواد
“أبل” تصمم هواتف “آيفون” بمزايا “طي” مبتكرة

“أبل” تصمم هواتف “آيفون” بمزايا “طي” مبتكرة

أبرز المواد
3 عوامل خارجية تؤثر في أداء الأسهم السعودية بعد إجازة العيد

3 عوامل خارجية تؤثر في أداء الأسهم السعودية بعد إجازة العيد

أبرز المواد

«التجارة» تحذر من الحسابات الاستثمارية الوهمية

«التجارة» تحذر من الحسابات الاستثمارية الوهمية
http://almnatiq.net/?p=736338
المناطق - الرياض

حذرت وزارة التجارة والاستثمار من الحسابات الاستثمارية الوهمية، التي يتم الترويج لها عن طريق مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تعتبر من أنواع النصب والاحتيال.
وشددت «التجارة» على ضرورة التأكد من الشركات المرخصة، قبل الدخول فيها أو التعامل معها وذلك عن طريق الوزارة أو عبر حسابها الرسمي على تويتر @SaudiCMA.
ونوهت «التجارة» بأن هذه الحسابات والبرامج الوهمية، تتخذ أساليب احتيال متعددة لكسب ثقة المستثمرين، منها وضع أرقام تراخيص وعدد عملاء وهمية، أو استخدام شعار الوزارة بشكل مخالف.

روابط ذات صلة

«الحياة الفطرية» تدعو «إمارات المناطق» لحظر تغذية «البابون»

«الحياة الفطرية» تدعو «إمارات المناطق» لحظر تغذية «البابون»
“أبل” تصمم هواتف “آيفون” بمزايا “طي” مبتكرة

“أبل” تصمم هواتف “آيفون” بمزايا “طي” مبتكرة
3 عوامل خارجية تؤثر في أداء الأسهم السعودية بعد إجازة العيد

3 عوامل خارجية تؤثر في أداء الأسهم السعودية بعد إجازة العيد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*