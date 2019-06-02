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مولات ودور سينما تفتح أبوابها 24 ساعة في العيد

مولات ودور سينما تفتح أبوابها 24 ساعة في العيد
http://almnatiq.net/?p=736341
المناطق - الرياض

لأول مرة في موسم عيد الفطر، كشفت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عن استقبال المولات «المراكز التجارية» لروادها على مدى 24 ساعة طوال أيام العيد، في خطوة تأتي ضمن الفعاليات والبرامج التي يقدمها «موسم العيد».

ومن المولات المشاركة في ذلك: مجمع القصر، وغرناطة، والرياض بارك، ومركز المملكة في الرياض. إضافة إلى رد سي مول في جدة، ودارين مول في الدمام. وفيما يخص دور السينما، فهي تشمل أيضا AMC في مركز الملك عبد الله المالي، إلى جانب فوكس سينما في المولات التي يوجد فيها قاعات للسينما.

وأقر «موسم العيد» عدة مبادرات وبرامج تسهم في تعزيز التفاعل الإيجابي مع متطلبات وتطلعات كافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة، واستيعاب الاحتياجات المختلفة مع اختلاف وتقلب ساعات النوم في هذه الفترة تحديداً، وفتح مساحات مكانية وزمنية للفرح تستوعب الجميع، ومنها مبادرة استمرار ساعات العمل في المولات «المراكز التجارية» للاستمتاع بالتسوق والمطاعم والمقاهي وصالات السينما.

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