«الحياة الفطرية» تدعو «إمارات المناطق» لحظر تغذية «البابون»

المناطق - الرياض

دعت الهيئة السعودية لحماية الحياة الفطرية إمارات المناطق إلى إصدار قرار بحظر تغذية وصيد ونقل وتربية قرود البابون، إضافة إلى حظر الاتجار بها في أطراف المدن والقرى، إلا بإذن من جهات الاختصاص. وكشف نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني صدور 17 توصية اقترحتها ورشة مكافحة قرود البابون عقدتها الهيئة بالتعاون مع جامعة الملك خالد أخيراً، لحل مشكلة قرود البابون في المملكة التي بينت الدراسات أن عددها يتجاوز 250 ألفا، وأن 65% منها تعتبر قروداً برية ليس هناك ضرر منها، و35% منها مرتادة للمزارع.