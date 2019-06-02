“حميدتي”: حكومة مدنية في السودان حاليا تعني الفوضى

“حميدتي”: حكومة مدنية في السودان حاليا تعني الفوضى

أبرز المواد
مولات ودور سينما تفتح أبوابها 24 ساعة في العيد

مولات ودور سينما تفتح أبوابها 24 ساعة في العيد

أبرز المواد
مصر.. ضبط مسؤول كبير بقضية رشوة ضخمة

مصر.. ضبط مسؤول كبير بقضية رشوة ضخمة

أبرز المواد
9 دقائق.. رقم قياسي لتنظيف «صحن الطواف»

9 دقائق.. رقم قياسي لتنظيف «صحن الطواف»

أبرز المواد

“حميدتي”: حكومة مدنية في السودان حاليا تعني الفوضى

“حميدتي”: حكومة مدنية في السودان حاليا تعني الفوضى
http://almnatiq.net/?p=736345
المناطق - وكالات

حذر نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ”حميدتي”، من تشكيل حكومة مدنية في ظل الأوضاع الحالية.

وقال إن تشكيل حكومة مدنية في الأوضاع الحالية، والتي تشهد تصاعدا في المواجهات بين قوات الأمن والمعتصمين المناهضين للمجلس، سيكون نوعا من الفوضى.

وأضاف دقلو في تصريحات صحفية أثناء حفل إفطار، “ليس لدينا مشكلة في تسليم الحكومة للمدنيين، لكن يجب أن تشمل جميع الشعب السوداني”.

وتابع قائلا: “سنحسم أي فوضى في البلاد لأجل أن تكون الحكومة المدنية المقبلة وطنية وتحكم بهيبة القانون، لكن حكومة مدنية بالأوضاع الحالية ستكون فوضى”.

وأفاد المسؤول العسكري السوداني بأن “هناك من يقولون إن المجلس العسكري ضعيف، لكن هناك ضغط من الجماهير، وأقول سنحسم أي فوضى بالقانون، وأي خطوة تمت لوقف حياة الناس سنحسمها بالقانون”.

وأطلقت قوات الشرطة العسكرية النيران باتجاه معتصمين عند جسر النيل الأزرق، الذي يبعد نحو 500 متر عن مقر الاعتصام المستمر منذ أكثر من شهر أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، لمطالبة المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة لحكومة مدنية.

روابط ذات صلة

مولات ودور سينما تفتح أبوابها 24 ساعة في العيد

مولات ودور سينما تفتح أبوابها 24 ساعة في العيد
مصر.. ضبط مسؤول كبير بقضية رشوة ضخمة

مصر.. ضبط مسؤول كبير بقضية رشوة ضخمة
9 دقائق.. رقم قياسي لتنظيف «صحن الطواف»

9 دقائق.. رقم قياسي لتنظيف «صحن الطواف»

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*