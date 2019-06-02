اتهام نيمار باغتصاب امرأة في باريس

اتهام نيمار باغتصاب امرأة في باريس

أبرز المواد
باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز

باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز

أبرز المواد
“حميدتي”: حكومة مدنية في السودان حاليا تعني الفوضى

“حميدتي”: حكومة مدنية في السودان حاليا تعني الفوضى

أبرز المواد
مولات ودور سينما تفتح أبوابها 24 ساعة في العيد

مولات ودور سينما تفتح أبوابها 24 ساعة في العيد

أبرز المواد

اتهام نيمار باغتصاب امرأة في باريس

اتهام نيمار باغتصاب امرأة في باريس
http://almnatiq.net/?p=736359
المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام بأن نجم كرة القدم البرازيلية نيمار، متهم باغتصاب امرأة في العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب “رويترز” نقل موقع “غلوبو” عن الشرطة الفرنسية أن نجم كرة القدم البرازيلية نيمار متهم باغتصاب امرأة في باريس.
وقال الموقع إن ممثلي نيمار رفضوا التعليق، وأنهم في انتظار مزيد من التفاصيل عن الاتهام.

ومن جانبها قالت وكالة “رويترز” أيضاً إن ممثل نيمار لن يستجب فوراً لطلب التعليق.

وحسب شكوى السيدة فإنها تعرفت على النجم البرازيلي عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” حيث تبادلا الحديث وتكلف أحد أصدقائه ويدعى “غالو” بحجز تذاكر لها للحاق بنيمار في أحد الفنادق في باريس من أجل لقائه.

ووصل النجم البرازيلي إلى الفندق ليلًا وبعد تبادل قصير للحديث معها أصبح عدوانيًا ومارس معها الجنس بالإكراه.

روابط ذات صلة

باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز

باكستاني يقتل زوجته بعد إصابتها بالإيدز
“حميدتي”: حكومة مدنية في السودان حاليا تعني الفوضى

“حميدتي”: حكومة مدنية في السودان حاليا تعني الفوضى
مولات ودور سينما تفتح أبوابها 24 ساعة في العيد

مولات ودور سينما تفتح أبوابها 24 ساعة في العيد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*