اتهام نيمار باغتصاب امرأة في باريس

المناطق - وكالات

أفادت وسائل إعلام بأن نجم كرة القدم البرازيلية نيمار، متهم باغتصاب امرأة في العاصمة الفرنسية باريس.

وحسب “رويترز” نقل موقع “غلوبو” عن الشرطة الفرنسية أن نجم كرة القدم البرازيلية نيمار متهم باغتصاب امرأة في باريس.

وقال الموقع إن ممثلي نيمار رفضوا التعليق، وأنهم في انتظار مزيد من التفاصيل عن الاتهام.

ومن جانبها قالت وكالة “رويترز” أيضاً إن ممثل نيمار لن يستجب فوراً لطلب التعليق.

وحسب شكوى السيدة فإنها تعرفت على النجم البرازيلي عن طريق موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” حيث تبادلا الحديث وتكلف أحد أصدقائه ويدعى “غالو” بحجز تذاكر لها للحاق بنيمار في أحد الفنادق في باريس من أجل لقائه.

ووصل النجم البرازيلي إلى الفندق ليلًا وبعد تبادل قصير للحديث معها أصبح عدوانيًا ومارس معها الجنس بالإكراه.