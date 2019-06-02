عبوتان من شراب الطاقة خطر على القلب

المناطق - وكالات

كشف علماء أن تناول عبوتين من شراب الطاقة في غضون ساعة يمكن أن يشكل خطراً على صحة القلب.

ويقول الباحثون، إن تناول حوالى 946 ميلي لتر من مشروبات الطاقة في فترة زمنية قصيرة، يمكن أن يؤثر بشكل مؤقت على إيقاع القلب، ويرفع ضغط الدم.

ومع ذلك، قال الباحثين إن مادة الكافيين ليست المسؤول الوحيد عن هذه المشكلات الصحة، وتكمن المشكلة في المكونات الأخرى المستخدمة في المشروبات المنكهة.

وطلب الباحثون من 34 متطوعاً تناول عبوة واحدة أو عبوتين من مشروبات الطاقة في غضون 60 دقيقة، وتكررت التجربة ثلاثة أيام مختلفة.

وقاس الباحثون النشاط الكهربائي لقلوب المتطوعين، وضغط دمهم، وأُخذت جميع القياسات في بداية الدراسة، وكل 30 دقيقة لمدة أربع ساعات بعد الاستهلاك.

وأظهرت النتائج أن المتطوعين الذين استهلكوا مشروبات الطاقة أصيبوا بارتفاع في ضغط الدم بـ 5 ملم زئبقي في المتوسط​، وكان لديهم أيضاً فاصل كيو تي- الوقت الذي يستغرقه البطينان في القلب لتوليد نبضات مرة أخرى- يصل إلى 7.7 ميلي ثانية.

ويعتبر الفاصل الزمني «كيوتي» طبيعياً إذا تراوح بين 350 و440 ميلي ثانية، أي أن مشروبات الطاقة تزيد هذا التأخير بـ 2%.