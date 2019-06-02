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جمعية عنك للخدمات الاجتماعية توزع زكاة المال على 255 أسرة

جمعية عنك للخدمات الاجتماعية توزع زكاة المال على 255 أسرة
http://almnatiq.net/?p=736397
المناطق - عنك

وزعت جمعية عنك الخيرية للخدمات الاجتماعية زكاة المال على مستحقيها من المستفيدين لعام ١٤٤٠هـ في شهر رمضان وذلك ضمن خدماتها الخيرية لخدمة وإعانة مستفيديها

واوضح المشرف العام على قسم المستفيدين مطلق المهشوري أن الجمعية بدأت البرنامج من خلال تكوين لجنة لتوزيع زكاة المال باشراف خدمات المستفدين وعدد من أعضاء الجمعية مبيناً ان الزكاة وزعت على 255 أسرة من الاسر المستفيدة والمحتاجة التي ترعاها الجمعية شملت الارامل والأيتام والفقراء والمطلقات والعوانس

وقد تم تحويل المبالغ على حسب عدد افراد كل أسرة وذلك بعد دراستها من قبل القسم المختص وتحديد نصيب كل فرد من الاسر

وفي ذات السياق وجه رئيس مجلس الادارة راشد خليوي الخالدي شكره لفاعلي الخير على ماقدموه من دعم وتبرع للمستفيدين في الجمعية ، سائلاً الله ان يجعل ماقدموه في ميزان حسناتهم

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