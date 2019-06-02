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محاولة انتحار نزيل بسجن حائل.. ومواطن يتكفل بدفع فواتير كهرباء منزله وتصليح سيارته

محاولة انتحار نزيل بسجن حائل.. ومواطن يتكفل بدفع فواتير كهرباء منزله وتصليح سيارته
http://almnatiq.net/?p=736398
خالد السليمي-حائل

حاول احد نزلاء سجن حائل العام والمسجون في قضية دين خاص ،الإنتحار،بعد أن ضاقت به ذرعاً في عدم قدرته على تسديد الدين من جهة،وتراكم مبالغ فاتورة الكهرباء،وتعطل السيارة الوحيدة التي تخدم عائلته،من جهة أخرى.
وكان السجين،قد حاول الأنتحار داخل احد العنابر،إلا أن نزلاء العنبر،انتبهوا لفعلته،فتم إبلاغ عمليات السجن،وباشر رجال الأمن والنزلاء،الحادثة،ومحاولة ثني النزيل عن رأيه في الانتحار،وتذكيره بالله،حتى تمت السيطرة عليه وهو في حالة هستيرية.
وذكر تلك الحادثة رئيس محكمة التنفيذ بمنطقة حائل الشيخ طلال بن أحمد المشاري، خلال تدشين الأمير فيصل بن فهد بن مقرن نائب أمير منطقة حائل،لـ #حملة_تفريج_كربة_حائل، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة حائل “تراحم”،والذي أوضح أنه تم إبلاغ المحكمة من إدارة السجن، بدواعي انتحاره،واستدعت المحكمة النزيل،الذي أوضح أن حالته التي يعيشها ،جعلته لايأبه بما قد يحصل له،في سبيل العمل على راحة اسرته أولا،ثم تسديد دينه.
من جهته،تكفل أحد الحاضرين حفل تدشين الحملة،بدفع جميع فواتير الكهرباء لمنزل النزيل،طيلة بقائه بالسجن،كما تكفل أيضاً بتصليح سيارة ابن النزيل،وصيانتها حتى خروج والدهم من السجن

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