‎أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” عيدكم .. عيدنا ” لتوزيع كسوة العيد لرجال النظافة “

المناطق - الدمام

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة “عيدكم …عيدنا” يوم أمس السبت الموافق 27/09/1440هـ، والتي بدأت من كورنيش الدمام، والتي تعنى بتوفير كسوة عيد الفطر المبارك لرجال النظافة، ونفذها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني بالتعاون مع بلدية وسط الدمام.

وأشار وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات والمتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان الى أنه تم توزيع عدد كبير من كسوة العيد على رجال النظافة في الحدائق والمتنزهات العامة والميادين، لافتا الى أن هذه المبادرة تأتي استمرارا لمبادرات الأمانة السابقة المتعلقة برجال النظافة، وانطلاقا من مبدأ الاهتمام الانساني، من خلال رفع الروح المعنوية في نفوسهم، والتي تأتي من باب مشاركتهم فرحة العيد ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف ” الصفيان ” أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه كافة البلديات بتفعيل هذه المبادرة، وذلك لما لها من أثر إنساني ونفسي كبير على نفوس رجال النظافة، من خلال مشاركتهم فرحة العيد ومعايدتهم ورسم البهجة والسعادة في وجوههم.

وأعتبر أن رجال النظافة شركاء في التنمية واصفا ما يقدمونه بالعمل التنموي، ولما له من أهمية في خدمة المجتمع وهي رسالة من أمانة الشرقية توجهها لجميع شرائح المجتمع بأهمية هذه الفئة في المجتمع للوقوف معها ومساعدتها في أداء عملها، والمحافظة على النظافة والبيئة ورسم البسمة في وجوههم، وخاصة في الأعياد والاأفراح وخلق شعور بأنهم جزء من المجتمع، نظرا للقيمة الاجتماعية للعمل الذي يقومون به، في المساهمة في تنمية مجتمعاتنا.