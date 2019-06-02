احدث الأخبار

تجارة الجوف تكثف حملاتها التفتيشية على الأسواق وتؤكد على بطاقات الأسعار
أبرز المواد
 مدير جامعة الجوف بمناسبة ذكرى بيعة ولي العهد: محمد بن سلمان ظاهرة أذهلت العالم
منطقة الجوف
 بلدية النعيرية تواصل استعداداتها لموسم عيد الفطر المبارك
المنطقة الشرقية
 ‎أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” عيدكم .. عيدنا ” لتوزيع كسوة العيد لرجال النظافة “
المنطقة الشرقية
 محاولة انتحار نزيل بسجن حائل.. ومواطن يتكفل بدفع فواتير كهرباء منزله وتصليح سيارته
منطقة حائل
 جمعية عنك للخدمات الاجتماعية توزع زكاة المال على 255 أسرة
المنطقة الشرقية
 الأرصاد تنبه بهطول أمطار على عدد من محافظات مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 بلدية الدلم تتأهب للعيد بعروض ترفيهية واجتماعية مشوقة
منطقة الجوف
 المزاحمية تستعيد لاحتفالات عيد الفطر
منطقة الرياض
 مدير عام صحة الرياض يتفقد مستشفى المزاحمية
منطقة الرياض
 أمير منطقة تبوك يؤدي صلاة العيد ويستقبل المهنئين بالعيد
منطقة تبوك
 إعادة الكهرباء لـ 75% من المشتركين.. ولجنة فنية للتحقيق
أبرز المواد
تجارة الجوف تكثف حملاتها التفتيشية على الأسواق وتؤكد على بطاقات الأسعار

تجارة الجوف تكثف حملاتها التفتيشية على الأسواق وتؤكد على بطاقات الأسعار

أبرز المواد
مدير جامعة الجوف بمناسبة ذكرى بيعة ولي العهد: محمد بن سلمان ظاهرة أذهلت العالم

مدير جامعة الجوف بمناسبة ذكرى بيعة ولي العهد: محمد بن سلمان ظاهرة أذهلت العالم

منطقة الجوف
بلدية النعيرية تواصل استعداداتها لموسم عيد الفطر المبارك

بلدية النعيرية تواصل استعداداتها لموسم عيد الفطر المبارك

المنطقة الشرقية
‎أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” عيدكم .. عيدنا ” لتوزيع كسوة العيد لرجال النظافة “

‎أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” عيدكم .. عيدنا ” لتوزيع كسوة العيد لرجال النظافة “

المنطقة الشرقية

‎أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” عيدكم .. عيدنا ” لتوزيع كسوة العيد لرجال النظافة “

‎أمانة الشرقية تطلق مبادرة ” عيدكم .. عيدنا ” لتوزيع كسوة العيد لرجال النظافة “
http://almnatiq.net/?p=736399
المناطق - الدمام

أطلقت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة “عيدكم …عيدنا” يوم أمس السبت الموافق 27/09/1440هـ، والتي بدأت من كورنيش الدمام، والتي تعنى بتوفير كسوة عيد الفطر المبارك لرجال النظافة، ونفذها مركز التواصل المجتمعي والاهتمام الإنساني بالتعاون مع بلدية وسط الدمام.

وأشار وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات والمتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان الى أنه تم توزيع عدد كبير من كسوة العيد على رجال النظافة في الحدائق والمتنزهات العامة والميادين، لافتا الى أن هذه المبادرة تأتي استمرارا لمبادرات الأمانة السابقة المتعلقة برجال النظافة، وانطلاقا من مبدأ الاهتمام الانساني، من خلال رفع الروح المعنوية في نفوسهم، والتي تأتي من باب مشاركتهم فرحة العيد ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية.

وأضاف ” الصفيان ” أن معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير وجه كافة البلديات بتفعيل هذه المبادرة، وذلك لما لها من أثر إنساني ونفسي كبير على نفوس رجال النظافة، من خلال مشاركتهم فرحة العيد ومعايدتهم ورسم البهجة والسعادة في وجوههم.

وأعتبر أن رجال النظافة شركاء في التنمية واصفا ما يقدمونه بالعمل التنموي، ولما له من أهمية في خدمة المجتمع وهي رسالة من أمانة الشرقية توجهها لجميع شرائح المجتمع بأهمية هذه الفئة في المجتمع للوقوف معها ومساعدتها في أداء عملها، والمحافظة على النظافة والبيئة ورسم البسمة في وجوههم، وخاصة في الأعياد والاأفراح وخلق شعور بأنهم جزء من المجتمع، نظرا للقيمة الاجتماعية للعمل الذي يقومون به، في المساهمة في تنمية مجتمعاتنا.

روابط ذات صلة

بلدية النعيرية تواصل استعداداتها لموسم عيد الفطر المبارك

بلدية النعيرية تواصل استعداداتها لموسم عيد الفطر المبارك
جمعية عنك للخدمات الاجتماعية توزع زكاة المال على 255 أسرة

جمعية عنك للخدمات الاجتماعية توزع زكاة المال على 255 أسرة
الاطاحة بسارقي خزانه اموال لمؤسسة بالدمام

الاطاحة بسارقي خزانه اموال لمؤسسة بالدمام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*