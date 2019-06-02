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مدير جامعة الجوف بمناسبة ذكرى بيعة ولي العهد: محمد بن سلمان ظاهرة أذهلت العالم

مدير جامعة الجوف بمناسبة ذكرى بيعة ولي العهد: محمد بن سلمان ظاهرة أذهلت العالم
http://almnatiq.net/?p=736409
المناطق - الجوف

المناطق – الجوفقال مدير جامعة الجوف أ.د/إسماعيل بن محمد البشري: “إن العالم بأسره شهد بزوغ ظاهرة متكاملة اسمها محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، فمنذ أن ظهر سموه في المشهد السياسي وهو يخوض غماره بكفاءة واقتدار يُنبئ عن شخصية فريدة تحمل رؤية شاملة للمستقبل، ومعرفة دقيقة بالتاريخ، وموازنة متميزة مع الواقع بكل متغيراته ومحكاته الإقليمية والعالمية، ولاغرابة وهو نجل الملك الحكيم سلمان بن عبدالعزيز وتلميذ مدرسته”.

جاء ذلك في تصريح لمعالي الدكتور البشري بمناسبة ذكرى البيعة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد في البلاد، حيث أكد معاليه بأن سمو ولي العهد أثبت خلال هذه المدة القصيرة حنكته ومقدرته على إدارة كل الملفات الداخلية والخارجية، وأنه يسابق الزمن في صناعة السعودية الجديدة وإظهارها أمام العالم كدولة عصرية مواكبة لكل التحولات وصامدة أمام كل التحديات.
” وفي خضم كل التحولات لايغفل سمو ولي العهد تنمية الوطن داخلياً، فكان أن أعلن رؤية المملكة ٢٠٣٠ التي راعت التاريخ والحاضر وعينها إلى المستقبل في كل جوانبه”.

ورفع معالي مدير جامعة الجوف تهنئته الصادقة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين بهذه المناسبة الوطنية الغالية، سائلاً المولى القدير أن يحفظ الوطن وقيادته وشعبه في وحدة وطنية لامثيل لها في العصر الحديث.

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