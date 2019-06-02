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تجارة الجوف تكثف حملاتها التفتيشية على الأسواق وتؤكد على بطاقات الأسعار

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تجارة الجوف تكثف حملاتها التفتيشية على الأسواق وتؤكد على بطاقات الأسعار

تجارة الجوف تكثف حملاتها التفتيشية على الأسواق وتؤكد على بطاقات الأسعار
http://almnatiq.net/?p=736410

كثفت الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بمنطقة الجوف حملاتها التفتيشية التي استهدفت الأسواق والمراكز التجارية في مختلف مدن ومحافظات المنطقة، للتحقق من وجود بطاقات الاسعار على المنتجات والسلع ومطابقتها مع أسعار صناديق المحاسبة وعدم وجود عبارة زكاة الفطر على منتجات الأرز ، والتأكد من صحة العروض الترويجية والتخفيضات والمسابقات الرمضانية التي تقيمها المحال التجارية استعداداً لعيد الفطر المبارك حمايةً وحفظاً لحقوق المستهلكين من الأهالي والمقيمين.

وأوضح مدير عام وزارة التجارة والاستثمار بالمنطقة الأستاذ سامي بن سعود الرويلي , أن هذه الجولة تأتي من خلال البرنامج المعد للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مدن ومحافظات وقرى المنطقة والتأكد من توافر السلع الرمضانية وبدائلها والتحقق من صلاحيتها ورصد حالات الغش التجاري و التستر التجاري والتلاعب في الأسعار ، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة أو مؤثرات على حركة العرض والطلب والتحقق من صحة العروض الترويجية والمسابقات والتخفيضات.

ودعا الرويلي عموم المستهلكين من الأهالي والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى من خلال الاتصال على مركز البلاغات في الوزارة على الرقم (1900) أو عن طريق تطبيق “بلاغ تجاري” على مدار الساعة.

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