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كيف أفطر “الصائمون الثلاثة” في نهائي أبطال أوروبا

كيف أفطر “الصائمون الثلاثة” في نهائي أبطال أوروبا
http://almnatiq.net/?p=736429
المناطق - الرياض

صمم 3 لاعبين مسلمين في ليفربول وتوتنهام عدم الإفطار في النهائي، الذي جمع الفريقين في نهائي دوري أبطال أوروبا، مساء السبت.
وقالت صحيفة “آس” الإسبانية إن الأمر يتعلق بكل من محمد صلاح وساديو ماني في ليفربول، إلى جانب موسى سيسوكو في توتنهام، مشيرة إلى أن الثلاثي لعبوا المباراة بالرغم من تأثير الصيام.

ومع الدقيقة 41 من الشوط الأول، توجه النجم المصري للإفطار بعد علمه بأن موعد الإفطار قد حان، حيث التقط زجاجة مياه وشرب منها.

وعقب ذلك، وجد صلاح أن منافسه موسى سيسوكو في فريق توتنهام يتوجه للإفطار فقام بإعطائه زجاجته ليفطر بدوره، ثم تبعهم اللاعب السنغالي ساديو ماني. وكانت الساعة آنذاك تشير إلى التاسعة و39 دقيقة مساء بتوقيت العاصمة الإسبانية مدريد.

يشار إلى أن اللقاء انتهى لصالح ليفربول بهدفين نظيفين، سجلهما كل من صلاح في الدقيقة الثانية من اللقاء من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البديل ديفوك أوريغي الهدف الثاني قبل النهاية بدقائق.

ودخل الدولي المصري التاريخ، بعدما نجح في تسجيل ثاني أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا، بعد دقيقة و48 ثانية.
وأحرز أبناء يورغن كلوب اللقب الأوروبي السادس في مسيرة ليفربول، بعدما ضيعوا الكأس العام الماضي في النهائي أمام ريال مدريد.

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