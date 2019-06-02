نجاح قمم مكة المكرمة يثير قريحة الشاعر “الهجلة”: “يجزاك ربي عن جميع الأمة في يامها يابو فهد والشامي”

المناطق - الرياض

أثار نجاح قمم مكة وتلبية الدعوة بهذا الحجم من القادة والرؤساء، قريحة الشاعر محمد سعد الهجلة، ليخرج ببيتين شعريين يصفان هذا النجاح الكبير.

وأكد الشاعر على أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لهذه القمة ونجاحها أثلج صدور العالم الإسلامي ضد ما تثيره إيران من إرهاب وتخريب في المنطقة والعالم أجمع.

وقال الشاعر:

يا قائد الأمة نجاح القمة يثلج صدور العالم الإسلامي

يجزاك ربي عن جميع الأمة في يامها يابو فهد والشامي

ويأتي ذلك النجاح تأكيدًا راسخًا وواضحًا لما تمثله قوة السعودية الدبلوماسية المنطلقة من مكانة وثقلها وأهميتها على الساحات الإقليمية والعربية والإسلامية والدولية.