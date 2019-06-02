انهيار جزئي لسقف نفق أثناء عملية الصب يتسبب في اصابة عدد من العمال بتبوك

المناطق - تبوك - علي العميري:

تسببب إنهيار جزئي لسقف نفق بحي المهرجان وسط مدينة تبوك أثناء عملية الصب الى اصابة عدد من العمال أثناء تواجدهم فوق سقف الجزء المنهار بإصابات متوسطة.

وصرح المتحدث الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري انه في تمام الساعه 10:07 صباح اليوم الاحد ورد بلاغاً عن وجود إنهيار جزئي لسقف نفق بحي المهرجان وسط مدينة تبوك وفور تلقي البلاغ تم تحريك الفرق اللازمة وفرقة التدخل في حوادث الانهيارات والزلازل من قوة طورائ الدفاع المدني .

وأضاف الشمري عند الوصول تبين ان الحادث عبارة عن سقوط جزء من سقف نفق كان تحت الإنشاء وذلك أثناء عملية الصب مما ادى الى سقوطه واصابة عدد من العمال الذين كانوا متواجدين فوق الجزء المنهار فتم مباشرة الحادث وإخراج عدد ١٠ حالات من قبل فرق الدفاع المدني وحالتهم الصحيه متوسطه الخطوره وتم نقلهم عن طريق الهلال الاحمر الى المستشفى ، كما تم نقل عدد من الحالات قبل وصول فرق الدفاع المدني للموقع .

وقد تم اتخاذ الاجراءات اللازمه ومسح الموقع بالكامل والتأكد من عدم وجود اشخاص تحت الانقاظ .

