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أمير الحدود الشمالية: نجاح قمم مكة يعكس الدور الريادي للمملكة على مختلف الأصعدة

أمير الحدود الشمالية: نجاح قمم مكة يعكس الدور الريادي للمملكة على مختلف الأصعدة
http://almnatiq.net/?p=736463
المناطق - خالد الضبيبي

رفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظهما الله ـ، بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمة الإسلامية الرابعة عشرة التي عقدت في مكة المكرمة وما صدر عنها من قرارات سيكون لها – بإذن الله – أثرها الإيجابي على مستقبل الأمتين العربية والإسلامية .
وقال سموه :” إن هذا النجاح يعكس الدور الريادي للمملكة العربية السعودية على مختلف الأصعدة، ويُبرهن حكمة قادتها -أيدهم الله -وعملهم الدؤوب على جمع كلمة الأمة، وتوحيد الجهود بما يحقق الآمال والتطلعات ” .
وأكد سمو الأمير فيصل بن خالد ، أن هذه النجاحات لم تكن لتتحقق لولا توفيق الله عز وجل ثم رعاية وحرص قيادة المملكة على ما فيه رفعة وخير المواطن الخليجي والعربي والمسلم .
وسأل سموه الله تعالى، أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وأنّ يحفظ الوطن، ويديم على العالمين الإسلامي والعربي أمنه واستقراره .

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