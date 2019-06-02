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الشؤون الإسلامية بالباحة تعتمد 192 مصلى وجامعا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

الشؤون الإسلامية بالباحة تعتمد 192 مصلى وجامعا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

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منطقة الحدود الشمالية

الشؤون الإسلامية بالباحة تعتمد 192 مصلى وجامعا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

الشؤون الإسلامية بالباحة تعتمد 192 مصلى وجامعا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=736471
المناطق - الباحة

المناطق-الباحة
أكمل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الباحة تجهيز الجوامع والمصليات التي ستقام فيها صلاة عيد الفطر المبارك لعام 1440هـ، والبالغ عددها 24 جامعاً و168 مصلى في منطقة الباحة، والمحافظات التابعة لها.
وأفاد مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الباحة مرزوق بن عبدالله الرويس، أن الفرع أنهى الاستعدادات لتهيئة المصليات والجوامع، والتأكيد على شركات الصيانة بمتابعتها لتكون جاهزة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أن الصلاة سوف تقام بجامع الملك فهد بمدينة الباحة عند الساعة 5 : 5 دقيقة صباحا.
وأضاف أن الصلاة ستقام في بقية المحافظات والقرى الأخر في مصليات الأعياد، والجوامع المعتادة التي تم تحديدها سابقاً، داعياً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان

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