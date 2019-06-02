احدث الأخبار

الإحصاء: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين خلال الربع الأول للعام 2019 مقارنة بالربع الأخير من عام 2018
أبرز المواد
 جمعية الملك خالد بتبوك تبدأ استقبال زكاة الفطر لهذا العام
منطقة تبوك
 تنبيه من هطول أمطار رعدية على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 الأرصاد تُصدر توقعات فصل الصيف على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يرعى حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك مساء اول أيام العيد
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئين
منطقة جازان
 أمير الحدود الشمالية يوجه بإطلاق فعاليات عيدكم شمالي في أيام عيد الفطر المبارك
منطقة الحدود الشمالية
 النائب العام يوجّه بالقبض على شابين أطلقا النار على سيارة ومنزل
أبرز المواد
 ضبط ( 3245652 ) مخالفا ضمن حملة متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية بالباحة تعتمد 192 مصلى وجامعا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك
منطقة الباحة
 القوات المشتركة تقصف مواقع حوثية في إب
أبرز المواد
 الجيش الأمريكي يجري مناورات في بحر العرب
أبرز المواد
الإحصاء: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين خلال الربع الأول للعام 2019 مقارنة بالربع الأخير من عام 2018

الإحصاء: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين خلال الربع الأول للعام 2019 مقارنة بالربع الأخير من عام 2018

أبرز المواد
جمعية الملك خالد بتبوك تبدأ استقبال زكاة الفطر لهذا العام

جمعية الملك خالد بتبوك تبدأ استقبال زكاة الفطر لهذا العام

منطقة تبوك
تنبيه من هطول أمطار رعدية على منطقة تبوك

تنبيه من هطول أمطار رعدية على منطقة تبوك

منطقة تبوك
الأرصاد تُصدر توقعات فصل الصيف على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي

الأرصاد تُصدر توقعات فصل الصيف على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي

أبرز المواد

ضبط ( 3245652 ) مخالفا ضمن حملة متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط ( 3245652 ) مخالفا ضمن حملة متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
http://almnatiq.net/?p=736474
المناطق - واس

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي بدأت يوم الأربعاء الموافق 26 / 2 / 1439 هـ وحتى نهاية يوم الخميس 25 / 9 / 1440 هـ ، لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتي تمت في مختلف مناطق المملكة عن النتائج التالية: –

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مختلف مناطق المملكة (3245652) مخالفاً، منهم (2530232) مخالفاً لنظام الإقامة، و(500454) مخالفاً لنظام العمل، و(214966) مخالفاً لنظام أمن الحدود.

ثانيـاً: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (54496) شخصاً، (48%) منهم يمنيو الجنسية، و(49%) إثيوبيو الجنسية، و(3%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (2391) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثـــــاً: بلغ إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (3879) شخصاً.

رابعـاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم إيقافهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (1323) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (1284) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (39) سعودياً.

خامسـاً : بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12440) وافداً مخالفاً، منهم (10661) رجُلاً، و (1779) إمرأة .

سادساً : تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (470569) مخالفاً، وإحالة (429813) مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (545074) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (813655) مخالفاً.

روابط ذات صلة

الإحصاء: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين خلال الربع الأول للعام 2019 مقارنة بالربع الأخير من عام 2018

الإحصاء: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين خلال الربع الأول للعام 2019 مقارنة بالربع الأخير من عام 2018
الأرصاد تُصدر توقعات فصل الصيف على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي

الأرصاد تُصدر توقعات فصل الصيف على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي
النائب العام يوجّه بالقبض على شابين أطلقا النار على سيارة ومنزل

النائب العام يوجّه بالقبض على شابين أطلقا النار على سيارة ومنزل

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*