النائب العام يوجّه بالقبض على شابين أطلقا النار على سيارة ومنزل

المناطق - الرياض

وجّه النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على شابين ظهرا في مقطع فيديو وهما يستقلان مركبة خاصة، وقام أحدهما بإطلاق النار على سيارة متوقفة ومنزل، وذلك بعد التأكد من صحة المقطع المتداول، واستكمال الإجراءات النظامية بحقهما.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مقطع الفيديو، يظهر شابين، حيث قام أحدهما بتحريض مرافقه بإطلاق النار على سيارة متوقفة والمنزل، مع تداول بعض العبارات غير اللائقه، وأكدت النيابة العامة متابعتها ورصد التجاوزات وملاحقة أصحابها، حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.

وكشف مقطع مصور تداول بشكل لافت على مواقع التواصل الاجتماعي شابين متهورين يقومان بإطلاق النار من سلاح رشاش على سيارة ومنزل أحد المواطنين، الذي لم تتمكن المناطق من تحديد موقعه.

ويتضح بالمقطع ان هذا التهور يهدف للانتقام من صاحب السيارة والمنزل، حيث ردد مصور المقطع عبارة “لعيون ثامر أخوي”.