أمير الحدود الشمالية يوجه بإطلاق فعاليات عيدكم شمالي في أيام عيد الفطر المبارك

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بتوجيه ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، تنطلق احتفالية (عيدكم شمالي) الترفيهية طيلة أيام عيد الفطر المبارك.

وتتنوع الفعاليات في أيام عيد الفطر المبارك، التي ستنفذ بالتعاون مع الهيئة العامة للترفيه، وعدد من الإدارات الحكومية بالمنطقة وذلك في إطار رؤية المملكة 2030 للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتوفير أجواء السعادة والفرح والبهجة والسرور في كافة أيام السنة ولا سيما في الأعياد والمناسبات الوطنية والمواسم السياحية.

كما تتنوع الفعاليات بين فنية و ترفيهية واستعراضية لتناسب جميع الأذواق، ففي (ساحة تشاكيل)، سيلتقي الجمهور بمجموعة مميزة من الفنانين للاطلاع على إنتاجيتهم الفنية ، والمستوحاة من الثقافة السعودية المحلية، كما يمكنهم التجول والتقاط الصور من خلال منصات عرض الأعمال الفنية التي ستعرض أجمل اللوحات، بالإضافة إلى برامج للتحدي والإثارة ومنافسات حماسية كمسابقات الرماية وكرة السلة والتصويب.

وستتمكن الجماهير من التسوق من منطقة (الدكاكين)، وهي منطقة مخصصة لدعم رواد الأعمال والأسر المنتجة، عبر عرض منتجاتهم وبضائعهم، كما ستتوزع شاحنات الطعام العصرية المبتكرة في أرجاء المكان بالإضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من العروض العالمية على مسرح الاحتفال الرئيسي.