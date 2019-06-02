أمير منطقة جازان يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئين

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يؤدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان – بمشيئة الله تعالى – صلاة عيد الفطر بجامع خادم الحرمين الشريفين بمدينة جيزان ، فيما يستقبل سموه ، المهنئين بالعيد السعيد عقب الصلاة وذلك بمركز الأمير سلطان الحضاري .

ويقوم سموه بزيارة معايدة لفضيلة رئيس محكمة الاستئناف سابقاً الشيخ علي بن شيبان العامري, و ويعايد المرضى المنومين بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بهذه المناسبة .

كما يستقبل سمو أمير منطقة جازان ثاني أيام العيد المحافظين ورؤساء المركز والمشايخ وجموع المهنئين بعيد الفطر المبارك ويرعى الحفل الخطابي بقاعة الاستقبال الرئيسية بالمركز الحضاري بجازان .