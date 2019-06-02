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أمير منطقة تبوك يرعى حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك مساء اول أيام العيد

أمير منطقة تبوك يرعى حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك مساء اول أيام العيد

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أمير منطقة تبوك يرعى حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك مساء اول أيام العيد

أمير منطقة تبوك يرعى حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك مساء اول أيام العيد
http://almnatiq.net/?p=736488
المناطق- تبوك؛

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك , وذلك في أول أيام العيد في منتزه الأمير فهد بن سلطان بعد صلاة العشاء , والذي تنظمه أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع إمارة المنطقة وإدارات القطاعات العامة والخاصة.
وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس/ فارس بن مياح الشفق، أن الحفل الذي تنظمه أمانة المنطقة سيشهد فعاليات متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة احتفالاً بعيد الفطر المبارك, ويضم العديد من الفقرات والمسابقات واللوحات الإنشادية , والفلكلورات الشعبية , والعرضة السعودية، مبينا أنه خصّصت أماكن للأسر المشاركة في فرحة العيد.

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