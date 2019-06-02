يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك , وذلك في أول أيام العيد في منتزه الأمير فهد بن سلطان بعد صلاة العشاء , والذي تنظمه أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع إمارة المنطقة وإدارات القطاعات العامة والخاصة.
وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس/ فارس بن مياح الشفق، أن الحفل الذي تنظمه أمانة المنطقة سيشهد فعاليات متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة احتفالاً بعيد الفطر المبارك, ويضم العديد من الفقرات والمسابقات واللوحات الإنشادية , والفلكلورات الشعبية , والعرضة السعودية، مبينا أنه خصّصت أماكن للأسر المشاركة في فرحة العيد.
أمير منطقة تبوك يرعى حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك مساء اول أيام العيد
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حفل أهالي المنطقة بمناسبة عيد الفطر المبارك , وذلك في أول أيام العيد في منتزه الأمير فهد بن سلطان بعد صلاة العشاء , والذي تنظمه أمانة منطقة تبوك بالتعاون مع إمارة المنطقة وإدارات القطاعات العامة والخاصة.
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