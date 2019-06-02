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الأرصاد تُصدر توقعات فصل الصيف على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي

الأرصاد تُصدر توقعات فصل الصيف على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي

أبرز المواد
أمير منطقة تبوك يرعى حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك مساء اول أيام العيد

أمير منطقة تبوك يرعى حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك مساء اول أيام العيد

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أمير منطقة جازان يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئين

أمير منطقة جازان يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئين

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أمير الحدود الشمالية يوجه بإطلاق فعاليات عيدكم شمالي في أيام عيد الفطر المبارك

أمير الحدود الشمالية يوجه بإطلاق فعاليات عيدكم شمالي في أيام عيد الفطر المبارك

منطقة الحدود الشمالية

الأرصاد تُصدر توقعات فصل الصيف على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي

الأرصاد تُصدر توقعات فصل الصيف على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي
http://almnatiq.net/?p=736492
المناطق - واس

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تقرير الحالة المناخية السائدة على المملكة وعلى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال فصل الصيف لهذا العام 1440هـ.
وأفاد التقرير أن فصل الصيف يبدأ بحسب روزنامة الأرصاد الجوية في 1 يونيو وينتهي في 31 أغسطس 2019م، أما فلكياً فيبدأ فصل الصيف في 21 يونيو وينتهي في 23 سبتمبر 2019م، حيث تشير التوقعات الفصلية لصيف عام 1440 هـ على المملكة -بمشيئة الله- إلى احتمالية ارتفاع معدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة بأعلى من المعدل، وذلك على جميع أجزاء المملكة.
وأشار التقرير إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم مناطق المملكة، واحتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، بينما تطرق التقرير الخاص بالتوقعات الفصلية لصيف عام 1440هـ على دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن توقع تغير عن المعدل في درجة حرارة سطح البحر مقدار التغير الإيجابي (ارتفاع درجة الحرارة) الذي تتأثر به كل من أجزاء جنوب ووسط البحر الأحمر، وأجزاء من الخليج العربي والذي قد يصل إلى أعلى ما يمكن خلال شهر يونيو على خليج عدن وجزيرة سقطرى وشرقها في حدود درجة ونصف (+1.5) بأعلى من المعدل، واحتمالية ارتفاع بمعدلات درجات الحرارة السطحية المتوقعة أعلى من المعدل وذلك على جميع دول مجلس التعاون الخليجي خلال فصل الصيف خاصة على شمال غرب المملكة العربية السعودية، وجنوب دولة الإمارات العربية المتحدة وعلى سلطنة عمان.
وتشير التوقعات إلى ارتفاع عن المعدل في درجات الحرارة على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، ويزداد هذا الارتفاع بالمعدل على القطاع الغربي للمملكة العربية السعودية ويصل إلى أعلاه على جنوب سلطنة عمان.
وأوضح التقرير أن توقعات الأمطار على دول مجلس التعاون أن التوقعات تشير -بمشيئة الله – إلى احتمالية هطول الأمطار حول المعدل على معظم دول مجلس التعاون الخليجي، كما تشير التوقعات إلى احتمالية هطول الأمطار أقل من المعدل على الجزء الجنوبي الغربي من المملكة العربية السعودية.

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