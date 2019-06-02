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تنبيه من هطول أمطار رعدية على منطقة تبوك

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تنبيه من هطول أمطار رعدية على منطقة تبوك

تنبيه من هطول أمطار رعدية على منطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=736497
المناطق - تبوك

المناطق – تبوك :
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم تنبيهاً بهطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة تبوك تشمل مدينة تبوك ومحافظات أملج وتيماء مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.
من جهتها دعت إدارة الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التنزه في بطون ومهابط الأودية وقمم المرتفعات الجبلية والحرص على عدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق مؤكدةً ضرورة إتباع تعليمات الدفاع المدني وإرشاداته من خلال موقعه الإلكتروني أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على إرشادات السلامة التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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