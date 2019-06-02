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جمعية الملك خالد بتبوك تبدأ استقبال زكاة الفطر لهذا العام

جمعية الملك خالد بتبوك تبدأ استقبال زكاة الفطر لهذا العام

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جمعية الملك خالد بتبوك تبدأ استقبال زكاة الفطر لهذا العام

جمعية الملك خالد بتبوك تبدأ استقبال زكاة الفطر لهذا العام
http://almnatiq.net/?p=736500
المناطق- تبوك :

بدأت جمعية الملك خالد الخيرية النسائية بتبوك في استقبال زكاة الفطر لهذا العام في فرعها بمدينة تبوك ومحافظة حقل لتوزيعها على المستفيدين في موعدها.
وأوضحت المديرة التنفيذية للجمعية نوف عويض العطوي أنه سيتم استقبال زكاة الفطر حتى الساعة العاشرة مساءً من ليلة العيد مفيدةً أن الجمعية تستقبل زكاة الفطر وزكاة المال في مقرها من الساعة العاشرة مساءً وحتى الواحدة منتصف الليل.
وأكدت العطوي أن توزيع الزكاة يتم من خلال فريق العمل بالجمعية كما دعت الفرق التطوعية بتبوك للمبادرة والمشاركة في توزيع الزكاة داعيةً الله تعالى أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح الأعمال.

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