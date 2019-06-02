احدث الأخبار

أنت على “فيسبوك”.. هل لاحظت فارق الدقائق؟
أبرز المواد
 250 ألف متظاهر ينتظرون ترامب في لندن
أبرز المواد
 أكثر من 100 فعالية متنوعة يقدمها صندوق المناسبات بغرفة الشرقية في العيد
المنطقة الشرقية
 أمانة الشرقية: أكثر من 20 فعالية متنوعة في “موسم العيد”
المنطقة الشرقية
 برعاية جوال منطقة تبوك.. بلدية تيماء تعلن استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك
منطقة تبوك
 الصين: الضغوط الأميركية لن تغير موقفنا
أبرز المواد
 الإحصاء: انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان السعوديين خلال الربع الأول للعام 2019 مقارنة بالربع الأخير من عام 2018
أبرز المواد
 جمعية الملك خالد بتبوك تبدأ استقبال زكاة الفطر لهذا العام
منطقة تبوك
 تنبيه من هطول أمطار رعدية على منطقة تبوك
منطقة تبوك
 الأرصاد تُصدر توقعات فصل الصيف على المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يرعى حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك مساء اول أيام العيد
منطقة تبوك
 أمير منطقة جازان يؤدي صلاة عيد الفطر ويستقبل المهنئين
منطقة جازان
أنت على “فيسبوك”.. هل لاحظت فارق الدقائق؟

أنت على “فيسبوك”.. هل لاحظت فارق الدقائق؟

أبرز المواد
250 ألف متظاهر ينتظرون ترامب في لندن

250 ألف متظاهر ينتظرون ترامب في لندن

أبرز المواد
أكثر من 100 فعالية متنوعة يقدمها صندوق المناسبات بغرفة الشرقية في العيد

أكثر من 100 فعالية متنوعة يقدمها صندوق المناسبات بغرفة الشرقية في العيد

المنطقة الشرقية
أمانة الشرقية: أكثر من 20 فعالية متنوعة في “موسم العيد”

أمانة الشرقية: أكثر من 20 فعالية متنوعة في “موسم العيد”

المنطقة الشرقية

برعاية جوال منطقة تبوك.. بلدية تيماء تعلن استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك

برعاية جوال منطقة تبوك.. بلدية تيماء تعلن استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=736509
المناطق - تيماء - محمد العنزي

برعاية اعلامية من جوال منطقة تبوك وصحيفة المناطق تواصل بلدية محافظة تيماء استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1440 من خلال تنفيذ العديد من المهام والخدمات في تكثيف النظافة والتزيين.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام / فواز فضي العنزي أن البلدية كثفت جهودها في متابعة نظافة الطرق والشوارع والأحياء السكنية والساحات العامة والمنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والملاعب وتجميل المداخل ، كما زينت أعمدة الإنارة بعقود الزينة التجميلية، وجهزت ساحة الاحتفالات ، إلى جانب تجهيز العديد من لوحات التهنئة بالعيد .

وأضاف انه التجهيزات بدأت بتكليف فريق عمل استعدادا للاحتفال بهذه المناسبىة , والتي ستقام بالحديقة السور الاثري في ثاني ايام العيد حيث ستنظم البلدية بالتعاون والشراكه مع لجنه التنميه السياحيه ولجنة التنميه الاجتماعية بتيماء إحتفال الأهالي بعيد الفطر المبارك ، الذي يشتمل على فقرات متنوعه وقصائد شعرية وعروض شعبية وغيرها

منوهآ ان بلدية تيماء خصصت أماكن للعوائل كما جرى تكثيف أعمال النظافة والصيانة ومتابعة واستمرار أعمال الرقابة الصحية على جميع المحال التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، من خلال فريق العمل المكلف بأعمال البلدية خلال الإجازة لتقديم الخدمة، والمتابعة لأعمال البلدية، ومواجهة المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، داعيا إلى تعاون المواطنين بالإبلاغ المباشر عن أي ملاحظات أو مخالفات، من خلال الاتصال بمركز عمليات البلدية على الرقم 940.

روابط ذات صلة

جمعية الملك خالد بتبوك تبدأ استقبال زكاة الفطر لهذا العام

جمعية الملك خالد بتبوك تبدأ استقبال زكاة الفطر لهذا العام
تنبيه من هطول أمطار رعدية على منطقة تبوك

تنبيه من هطول أمطار رعدية على منطقة تبوك
أمير منطقة تبوك يرعى حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك مساء اول أيام العيد

أمير منطقة تبوك يرعى حفل أهالي المنطقة بعيد الفطر المبارك مساء اول أيام العيد

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*