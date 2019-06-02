برعاية جوال منطقة تبوك.. بلدية تيماء تعلن استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر المبارك

المناطق - تيماء - محمد العنزي

برعاية اعلامية من جوال منطقة تبوك وصحيفة المناطق تواصل بلدية محافظة تيماء استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك للعام الحالي 1440 من خلال تنفيذ العديد من المهام والخدمات في تكثيف النظافة والتزيين.

وأوضح مدير العلاقات العامة والاعلام / فواز فضي العنزي أن البلدية كثفت جهودها في متابعة نظافة الطرق والشوارع والأحياء السكنية والساحات العامة والمنتزهات والحدائق والمسطحات الخضراء والملاعب وتجميل المداخل ، كما زينت أعمدة الإنارة بعقود الزينة التجميلية، وجهزت ساحة الاحتفالات ، إلى جانب تجهيز العديد من لوحات التهنئة بالعيد .

وأضاف انه التجهيزات بدأت بتكليف فريق عمل استعدادا للاحتفال بهذه المناسبىة , والتي ستقام بالحديقة السور الاثري في ثاني ايام العيد حيث ستنظم البلدية بالتعاون والشراكه مع لجنه التنميه السياحيه ولجنة التنميه الاجتماعية بتيماء إحتفال الأهالي بعيد الفطر المبارك ، الذي يشتمل على فقرات متنوعه وقصائد شعرية وعروض شعبية وغيرها

منوهآ ان بلدية تيماء خصصت أماكن للعوائل كما جرى تكثيف أعمال النظافة والصيانة ومتابعة واستمرار أعمال الرقابة الصحية على جميع المحال التجارية والمطاعم والمطابخ وصوالين الحلاقة ومغاسل الملابس، من خلال فريق العمل المكلف بأعمال البلدية خلال الإجازة لتقديم الخدمة، والمتابعة لأعمال البلدية، ومواجهة المخالفين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، داعيا إلى تعاون المواطنين بالإبلاغ المباشر عن أي ملاحظات أو مخالفات، من خلال الاتصال بمركز عمليات البلدية على الرقم 940.