أمانة الشرقية: أكثر من 20 فعالية متنوعة في “موسم العيد”

الدمام - المناطق

كشف وكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات للخدمات المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان أن “موسم عيد الفطر ١٤٤٠” سيشهد إقامة أكثر من 20 فعالية متنوعة تتضمن حفلات غنائية وسيرك وعروض عالمية ومسرحيات ومجمعات تجارية وألعاب نارية، مشيراً الى أن بعض الفعاليات تقام للمرة الأولى.

وأشار الى أن موسم العيد تشارك فيه أمانة المنطقة الشرقية والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والهيئة العامة للترفيه، و الهيئة العامة للثقافة، وغرفة الشرقية، لافتاً الى أن الزائرين والسائحين على موعد مع مجموعة كبيرة من الفعاليات الترفيهية المختلفة والتي تناسب ذائقة الجميع.

وذكر ” الصفيان ” أن مركز معرض الظهران الدولي سيحتضن خلال أول ثلاث أيام العيد حفلات غنائية تضم كلا من الفنانين: وليد الشامي ومحمد حماقي والذين سيفتتحون أولى الحفلات الغنائية في المنطقة الشرقية، وذلك أول أيام عيد الفطر المبارك، وسيكون الجمهور على موعد ثالث أيام عيد الفطر مع الفنان حسين الجسمي والفنانة أصالة نصري.

وأشار الى أنه سيتم تقديم فعالية “مدن العيد” ، والتي تتضمن قرية العيد وستقام في منتزه الملك فهد لايف بارك، إضافة الى احتفالات العيد والتي ستقام في الواجهة البحرية في الدمام، إضافة الى فعالية السلام العربي والتي ستقام أيضا في منتزه الملك فهد لايف بارك، وكذلك سيتم إقامة فعالية مهرجان ريذم والذي سيقام في محافظة الخبر.

لافتا الى أن فعالية “مدن العيد” ، هي عبارة عن مهرجان العيد الرئيسي في المدينة الذي يستهدف أعداد كبيرة من الزوار، يوميا فيما سيحتوي المهرجان على عروض حية وعروض غنائية وعروض الشارع، بالإضافة الى مناطق طعام مميزة ويعتبر النسخة المكبرة من مهرجانات الحدائق وسيقام في الفترة من أول أيام العيد وحتى الخامس من العيد.

وزاد الصفيان بأن البرنامج الترفيهي لغرفة الشرقية لموسم العيد في اليوم الأول داخل الصالة الخضراء سوف يقدم عروضا شيقة للأكروبات الكوميدية، كما يقدم مسرحية محببة للأطفال، بالإضافة إلى عروض الضوء، والألعاب الكرنفالية، وسيحتضن مجمعا الراشد التجاري ودارين مول فعاليات عائلية متنوعة ابتداء من ثاني أيام العيد وحتى سابع أيام العيد، فيما تستمر فعاليات الصالة الخضراء حتى خامس أيام العيد.

وأبان المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية أنه سيتم عرض مسرحية “رحلة بدينار ونص” وهي مسرحية كويتية بطلها الفنان الكويتي المعروف عبدالرحمن العقل ويشاركه البطولة العديد من نجوم الكويت المعروفين وهي تعرض للمرة الأولى في المملكة، وتنفذها الهيئة العامة للترفيه، وتبدأ أولى عروضها المسرحية في أول أيام عيد الفطر وتستمر حتى ثالث أيام العيد، وتقام على مسرح أمانة المنطقة الشرقية، إضافة الى تقديم مسرحية “ليلة زفاف المرحوم” بطولة النجم المصري طلعت زكريا، فيما سيتم تقديم ثلاث مسرحيات أخرى هي: الزومبي وصل وستقام على مسرح المكتبة العامة، ومسرحية العفاريت وعلي بابا على مسرح نادي النهضة، ومسرحية وصية بابا وستقام ايضا على مسرح نادي النهضة.

وقال أن برنامج “موسم العيد” سيشهد تقديم سيرك وعروض عالمية، إذ سيشهد إقامة فعالية “سيرك هوليوود” وهو سيرك أمريكي اكروباتي يستهدف الأطفال ويمتاز بألوان موسيقية من فنون هوليود، لافتا الى أنه سيتم تقديم ١٠ عروض على مدار خمسة أيام في العيد، إضافة الى فعالية ” العرض المسرحي” شادو لاند” ، وهو عرض مسرحي للوسائط المتعددة ولعب الظل والرقص تم تصميمه بالتعاون مع ستيفن بانكس، وسيتم تقديم خمسة عروض بدءًا من أول أيام عيد الفطر المبارك وحتى الخامس من العيد، وهي فعالية تنفذها الهيئة العامة للترفيه، وتقام في مركز معارض الظهران الدولية، إضافة الى تقديم فعالية الفن الكوري في مركز “إثراء”، وفعالية barbie في مجمع الظهران، وفعالية ترانسفورمرز والتي ستقم في مجمع الراشد، إضافة الى فعالية أرض المحبة “كير بيرز”، والتي ستقام في مجمع دارين، إضافة الى فعالية تيليتابيز وتقام في مجمع الشاطئ، موضحا أنه سيتم تقديم عروض الالعاب النارية في محافظة الخبر، والتي ستستمر طيلة أيام عيد الفطر المبارك

وأوضح محمد الصفيان بأن الأمانة ستقوم أيضا بعمل بعض الفعاليات في الدمام والقطيف والخفجي والنعيرية وبقيق والجبيل، بمشاركة العديد من الفرق الشعبية و البرامج الترفيهية تشمل كافة شرائح المجتمع.

وأكد الصفيان على أن أمانة المنطقة الشرقية قامت بتوفير وتجهيز العديد من المواقع التي ستقام عليها الفعاليات في الدمام والخبر وكافة المحافظات بالمنطقة، إضافة الى تشكيل فريق عمل من كافة الإدارات المختصة في الأمانة، بهدف تقديم كامل الدعم والخدمات للفعاليات، بالإضافة الى أعمال الأمانة والبلديات في تجهيز كافة الميادين والواجهات البحرية والحدائق والشواطئ لمناسبة العيد واستقبال الزوار، مثمنا في نفس الوقت الدعم الكبير الذي تتلقاه كافة القطاعات في المنطقة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية، ومن قبل سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، حفظهما الله، ودعمهما لقطاع الترفيه والسياحة في المنطقة الشرقية وإبراز هويتها ومكانتها على الخارطة السياحية في المملكة.