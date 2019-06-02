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أكثر من 100 فعالية متنوعة يقدمها صندوق المناسبات بغرفة الشرقية في العيد

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أمانة الشرقية: أكثر من 20 فعالية متنوعة في “موسم العيد”

أمانة الشرقية: أكثر من 20 فعالية متنوعة في “موسم العيد”

المنطقة الشرقية

أكثر من 100 فعالية متنوعة يقدمها صندوق المناسبات بغرفة الشرقية في العيد

أكثر من 100 فعالية متنوعة يقدمها صندوق المناسبات بغرفة الشرقية في العيد
http://almnatiq.net/?p=736515
الدمام - المناطق

تشهد انطلاقة احتفالات اهالي المنطقة الشرقية 40 التي ينظمها صندوق المناسبات بغرفة الشرقية بمناسبة عيد الفطر السعيد عروضاً مثيرة لمسرحية الأطفال(my little pony ) ، وذلك ضمن أكثر من 100 فعالية ترفيهية تقدم لمدة أسبوع، في عدد من المواقع بالدمام والخبر.

كما يشهد حفل الانطلاقة الذي يقام برعاية وتشريف صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز امير المنطقة الشرقية اوبريتا وطنيا بعنوان (عز الارض) والعرضة السعودية وايضا عروضا للإكروبات الكوميدي، وذلك اول ايام العيد في الصالة الرياضية الخضراء بحي الراكة بالدمام، وتستمر فعاليات الصالة الخضراء حتى خامس ايام العيد.

وبدأت الغرفة استعداداتها في وقت مبكر للتأكد من جاهزية الفعاليات التي ستقدم ضمن البرنامج الترفيهي لاحتفالات اهالي الشرقية 40، حيث تحتضن صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام “الصالة الخضراء” تحتضن 51 فعالية فيما سيشهد مجمعي الراشد ودارين مول نحو 50 فعالية، وذلك نظرا للإقبال الكبير التي تحظى به الفعاليات في الإجازات والمناسبات المختلفة من قبل أهالي المنطقة الشرقية وزوارها.

و حرص الصندوق أن تكون الفعاليات متنوعة وجاذبة لجميع فئات المجتمع، مع إقامتها أطول فترة ممكنة، لذا ستستمر 7 ساعات يومياً في مجمعي الرشد مول ودارين مول، فيما تبدأ الفعاليات في الصالة الخضراء عند السابعة مساءً يوميا.

وتتواصل الفعاليات من ثاني وحتى خامس أيام العيد، في “الصالة الخضراء” بداية من السابعة مساءً وإلى الحادية عشرة، فيما تبدأ فعاليات “مجمع الراشد ” و”دارين مول” من الرابعة عصرا إلى الحادية عشرة مساءً، وتتميز الفعاليات التي تقام في المجمعين ، بانها عائلية ترفيهية، حيث تقدم حزمة من البرامج والفعاليات الترفيهية والجوائز الفورية وتشمل مسرح فعاليات للأطفال يقدم الشخصيات الكرتونية وفقرات المهرجين وهي فقرتين محببة جدا للاطفال، وحديقة وركن الطفل، والمرسم الإبداعي، وفنون يدوية، وركن التصوير الفوتوغرافي، وألعاب “البلاستيشن” وغيرها من الفقرات المصاحبة.

فيما تستمر الفعاليات خلال سادس وسابع أيام العيد فقط في مجمعي الراشد مول بالخبر ودارين مول بالدمام، بالبرامج الترفيهية العائلية المتنوعة التي تشهد دائما اقبالا كبيرا من العائلات والأطفال كونها تتميز بالتنوع الذي يرضي شغف الأسرة والطفل.

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