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250 ألف متظاهر ينتظرون ترامب في لندن

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250 ألف متظاهر ينتظرون ترامب في لندن

250 ألف متظاهر ينتظرون ترامب في لندن
http://almnatiq.net/?p=736519
المناطق - وكالات

من المتوقع أن تنظم في العاصمة البريطانية لندن مظاهرات واسعة النطاق بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة المتحدة، احتجاجا على سياسات إدارته في مختلف المسائل.

ويتوقع منظمو الاحتجاجات أن يتظاهر وسط العاصمة البريطانية الثلاثاء المقبل 250 ألف شخص على الأقل ينتمون إلى منظمات وقوى مختلفة، بمن فيهم معارضو “بريكست” والخضر وغيرهم.

وسيحتشد المتظاهرون بالتزامن مع استقبال رئيسة الوزراء تيريزا ماي لترامب في مقرها بشارع داونينغ ستريت.

واتهم منظمو الحملة المسؤولين الأمريكيين بممارسة الضغوط على شرطة لندن كي تنشئ منطقة عازلة على طول طريق ترامب إلى مقر ماي، وإبعاد المحتجين 70 مترا على الأقل عن داونينغ ستريت، معتبرين ذلك انتهاكا لحقهم في التظاهر.

وتعهد النشطاء بإطلاق بالون هائل يصور ترامب على هيئة رضيع غاضب إذا تمكنوا من جمع 30 ألف جنيه (أي نحو 38 ألف دولار) كتبرعات لـ”الحملة ضد سياسة الكراهية والتمييز”.

وأكدت المسؤولة في منظمة “أوروبا أخرى ممكنة” غير الحكومية المعارضة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، أليونا إيفانوفا، أن مظاهرات الثلاثاء ليست موجهة ضد ترامب فقط بل وضد ما وصفته “ترامبوية”، أي سياسة التمييز العرقي والعصبية العمياء، معتبرة الرئيس الأمريكي أبرز ممثل لنزعة تنامي القومية في العالم.

وسيصبح ترامب غدا ثالث رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يصل المملكة المتحدة بزيارة الدولة.

وكان ترامب قد زار بريطانيا في يوليو العام الماضي، إلا أن هذه الزيارة القصيرة لم تكن “زيارة دولة” حسب التصنيف الدبلوماسي، حتى على الرغم من أن الرئيس الأمريكي التقى الملكة إليزابيث الثانية في مقرها الرسمي بقلعة ويندزور، ونظمت في لندن حينئذ أيضا مظاهرات واسعة النطاق.

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