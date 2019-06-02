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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة نجاح القمم الثلاث
http://almnatiq.net/?p=736531
المناطق - واس

رفع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد سعيد آل جابر التهنئة الخالصة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة نجاح القمتين الخليجية والعربية الطارئتين، والقمةُ الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة .
ونوه آل جابر بجهود سمو ولي العهد وما تحقق من إنجازات على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي منذ تعيين سموه ولياً للعهد، وانعكاس ذلك على ترتيب المملكة في العديد المجالات التي صعدت بالمملكة 13 مرتبة في التنافسية العالمية وتقدمها لتحتل المركز السابع في مجموعة العشرين.
وبين أن توجيهات ومتابعة سمو ولي العهد المستمرة للبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ساهمت بشكل مباشر في توفير العديد من الخدمات الأساسية وخلق فرص وظيفية وتحريك الاقتصاد اليمني والتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وفي ختام تصريحه دعا الله جل وعلا أن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها ويديم عز قيادتها ذخراً للإسلام والمسلمين .

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