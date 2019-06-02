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“ليته لم يحضر”.. تغريدة مثيرة لمفكر إماراتي حول مشاركة رئيس وزراء قطر بقمم مكة

“ليته لم يحضر”.. تغريدة مثيرة لمفكر إماراتي حول مشاركة رئيس وزراء قطر بقمم مكة
http://almnatiq.net/?p=736539
المناطق - إسلام داوود
تغريدة من 3 كلمات، كانت كفيلة بإثارة غضب اللجان الإلكترونية القطرية، وذباب عزمي بشارة على تويتر، التي تفاعلت بعنف مع التغريدة التي سلطت الضوء على المشاركة الباهتة لرئيس وزراء قطر في القمم الإسلامية والعربية والخليجية التي استضافتها مكة المكرمة، وحلت وفود إسلامية من كافة العالم الإسلامي تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
لكن مشاركة الوفد القطر، كانت والعدم سواء حيث لم يلحظ أي تأثير أو أهمية سياسية تذكر لمشاركة وفد الدوحة في القمم التي تركزت على التصدي لمخاطر النظام الإيراني، على المنطقة والعالم.
وأرسل نظام الدوحة، رئيس الوزراء القطري الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني إلى المملكة لترؤس وفد قطر في قمم مكة.
وترأس آل ثاني وفد قطر في القمة الطارئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والقمة العربية الطارئة، والدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية بمكة المكرمة.
وفي العديد من المناسبات التي شهدتها القمم الثلاث ظهر رئيس الوزراء القطري وحيدا معزولا بالقمة لا يظهر له أي دور أو مشاركة بالقمم التي أظهرت هامشية دور الدوحة في المنظومة الخليجية والعربية والإسلامية، فيما تجنتب أغلب الشخصيات البارزة بالقمم التواصل معه أو حتى مصافحته.
بدوره، تفاعل المفكر السياسي الإماراتي، “عبدالخالق عبدالله”، مع المشاركة الباهتة لرئيس وزراء قطر والوفد المرافق له بالقمة، ناشرا عدة صور تظهر ضعف الاهتمام الإعلامي والسياسي بحضوره، معلقا بالقول “ليته لم يحضر”.

 

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