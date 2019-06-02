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الأمير حسام بن سعود يرعى حفل أهالي الباحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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الأمير حسام بن سعود يرعى حفل أهالي الباحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الأمير حسام بن سعود يرعى حفل أهالي الباحة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=736547
المناطق - الباحة
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، حفل أهالي المنطقة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك الذي تنظمه إمارة المنطقة في أول أيام العيد وذلك بمنتزه الأمير حسام بالقيم في مدينة الباحة .
وتتضمن فقرات الحفل كلمة لسمو أمير المنطقة بهذه المناسبة وكلمة الأهالي وقصيدة شعرية وأوبريتا شعبيا والعرضة السعودية والألعاب النارية.
من جهته أوضح المشرف العام على الإدارة العامة للمهرجانات والاحتفالات بإمارة المنطقة ماجد الغباشي أن الإمارة تعمل على وضع الاستعدادات النهائية لإقامة الحفل ، مقدما شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على اهتمامه ومتابعته الدائمة لكل ما يهم المنطقة وأبناؤها ، ولوعايته لحفل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك .
ودعا الغباشي الجميع لحضور هذه المناسبة ، مبيناً أن الدخول لموقع الحفل سيبدأ من الساعة الرابعة عصراً عبر عربات القولف والباصات الترددية .

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