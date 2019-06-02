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تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للميليشيا الحوثية في غارات لطيران التحالف بالضالع

تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للميليشيا الحوثية في غارات لطيران التحالف بالضالع

أبرز المواد

تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للميليشيا الحوثية في غارات لطيران التحالف بالضالع

تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للميليشيا الحوثية في غارات لطيران التحالف بالضالع
http://almnatiq.net/?p=736559
المناطق - واس

دمرت غارات لمقاتلات تحالف الشرعية في اليمن آليات عسكرية ثقيلة تابعة لميليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران في محافظة الضالع جنوب اليمن.
وقال مصدر عسكري يمني، إن الغارات استهدفت تجمعات وآليات للميليشيا الحوثية في منطقة حجر، غربي مدينة الضالع.
وبحسب ما أورده موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية فإن الغارات أسفرت عن تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للمتمردين الحوثيين وسقوط العشرات منهم بين قتيل وجريح.

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