احدث الأخبار

مدير إسلامية تبوك يبارك للقيادة نجاح القمم الثلاث
منطقة تبوك
 اتحاد الرياضات اللاسلكية يعايد سكان وزوار الرياض
أبرز المواد
 “تراحم حائل” تفرج عن الدفعة الأولى لحملة تفريج كربة حائل
منطقة حائل
 الزعاق يحسم الجدل : شهر رمضان سينتهي في اليوم الذي بدأ فيه
أبرز المواد
 أمانة تبوك تستعد لعيد الفطر بـ20 فعالية في 12 موقعًا بالمنطقة
منطقة تبوك
 حرم الزميل السالم في ذمة الله
مجتمع المناطق
 عزمي بشارة يحاول يسخر من قمم مكة .. وعبدالرحمن بن مساعد يفاجئه بالرد
أبرز المواد
 بيان جديد من سفارة المملكة في الفلبين بشأن اختفاء الطيار “عبدالله الشريف” في رحلة طيران تدريبية
أبرز المواد
 قرقاش : تراجع قطر عن بياني القمتين يعود لفقدان السيادة وعدم المصداقية
أبرز المواد
 مدني تبوك ينقذ 10 أشخاص احتجزوا في انهيار سقف نفق تحت الإنشاء
منطقة تبوك
 تدمير دبابة وثلاث عربات تابعة للميليشيا الحوثية في غارات لطيران التحالف بالضالع
أبرز المواد
 قطر تبدل موقفها وتعلن رفضها بياني قمة مجلس التعاون والقمة العربية
أبرز المواد
مدير إسلامية تبوك يبارك للقيادة نجاح القمم الثلاث

مدير إسلامية تبوك يبارك للقيادة نجاح القمم الثلاث

منطقة تبوك
اتحاد الرياضات اللاسلكية يعايد سكان وزوار الرياض

اتحاد الرياضات اللاسلكية يعايد سكان وزوار الرياض

أبرز المواد
“تراحم حائل” تفرج عن الدفعة الأولى لحملة تفريج كربة حائل

“تراحم حائل” تفرج عن الدفعة الأولى لحملة تفريج كربة حائل

منطقة حائل
الزعاق يحسم الجدل : شهر رمضان سينتهي في اليوم الذي بدأ فيه

الزعاق يحسم الجدل : شهر رمضان سينتهي في اليوم الذي بدأ فيه

أبرز المواد

عزمي بشارة يحاول يسخر من قمم مكة .. وعبدالرحمن بن مساعد يفاجئه بالرد

عزمي بشارة يحاول يسخر من قمم مكة .. وعبدالرحمن بن مساعد يفاجئه بالرد
http://almnatiq.net/?p=736578
المناطق - متابعات

حاول عزمي بشارة، مستشار أمير قطر وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، السخرية من القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها المملكة العربية السعودية ، عبر تغريدة على حسابه بتويتر .

وقال بشارة : “بقي ان يقترح مستشارو العلاقات العامة العناوين الدعائية التالية: احضر قمة تحظى بقمتين مجانا! أو ثلاث قمم بتذكرة واحدة”.
من جانبه رد الأمير عبد الرحمن بن مساعد ، على محاولة عزمي للسخرية من قمم مكة بتغريدتين قال فيها: “ويصح كذلك من باب الدعاية:- أحضر مستشار اسرائيلي واحصل على مئات المرتزقة مجانًا” .
وأضاف بن مساعد : ” كون ع بشارة صاحب القرار في قطر فهو يرى التفاهم معه بشكل مباشر أجدى فباستطاعته تغيير موقف قطر لو أراد.. لذلك هو مستاء من عدم ترؤسه لوفد قطر في قمم مكة ولكن هو يدرك أن ذلك غير ممكن فلا هو خليجي فيحضر قمة الخليج ولا هو عربي (الجنسية) فيحضر مع العرب ولا هو مسلم فيحضر مع المسلمين”.

 

روابط ذات صلة

اتحاد الرياضات اللاسلكية يعايد سكان وزوار الرياض

اتحاد الرياضات اللاسلكية يعايد سكان وزوار الرياض
الزعاق يحسم الجدل : شهر رمضان سينتهي في اليوم الذي بدأ فيه

الزعاق يحسم الجدل : شهر رمضان سينتهي في اليوم الذي بدأ فيه
بيان جديد من سفارة المملكة في الفلبين بشأن اختفاء الطيار “عبدالله الشريف” في رحلة طيران تدريبية

بيان جديد من سفارة المملكة في الفلبين بشأن اختفاء الطيار “عبدالله الشريف” في رحلة طيران تدريبية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*