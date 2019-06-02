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أمانة تبوك تستعد لعيد الفطر بـ20 فعالية في 12 موقعًا بالمنطقة

أمانة تبوك تستعد لعيد الفطر بـ20 فعالية في 12 موقعًا بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=736584
المناطق - تبوك
أنهت أمانة منطقة تبوك وبلدياتها التابعة استعداداتها كافة لمشاركة الأهالي فرحة الاحتفال بعيد الفطر المبارك 1440، من خلال تقديمها 20 فعالية، في 12 موقعاً بمدن ومحافظات ومراكز المنطقة.
ففي مدينة تبوك يرعى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك حفل الأهالي الذي تقيمه الأمانة في منتزه الأمير فهد بن سلطان أول أيام العيد  ، ويشمل عدداً من الفقرات المتنوعة، منها القصائد والعروض الشعبية والمشاهد المسرحية الخفيفة، وأوبريت، والعرضة السعودية.
وأوضح أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق أن فعاليات العيد ستغطي جميع محافظات المنطقة ومراكزها، إذ أنهت بلدية حقل استعداداتها للاحتفال بعيد الفطر بفقرات متنوعة تنطلق ثاني أيام العيد وتستمر لمدة يومين ، في متنزه الأمير فهد بن سلطان البحري، بالتعاون مع لجنة التنمية السياحية في المحافظة.
وبين المهندس ” الشفق ” أن بلدية ضباء تعتزم إقامة فعاليات متنوعة تشتمل على أعمال مسرحية وعروض موسيقية وألعاب أطفال وتحدي.. وأسر منتجة.. وبازار تسويقي.. وعروض بهلوانية إضافة إلى عروض الدراجات النارية ومسرح الطفل  في واجهة الأمير فهد بن سلطان البحرية، فيما أنهت بلدية محافظة أملج استعدادها لمشاركة الأهالي فرحة العيد في ثاني أيام العيد، مدة ثلاثة أيام، في متنزه الدقم.
وأضاف أن بلدية الوجه قد أنهت استعداداتها مبكراً للاحتفال بعيد الفطر المبارك، بحيث ستقيم إحتفال العيد تحت عنوان ” فرحتكم عيدنا ” في حديقة زاعم بالوجه ، على مدى ثلاثة أيام، ابتداءً من ثالث أيام العيد السعيد، مفيداً بأن بلدية تيماء ستقيم احتفال اهالي تيماء بعيد الفطر لمدة ثلاثة أيام ابتداءً من ثاني أيام عيد الفطر حيث ستتضمن الفعاليات حفلاً خطابياً وفنوناً شعبية وفرقاً ترفيهية وألعاب أطفال متنوعة في منتزه الأمير فهد بن سلطان ، كما أكملت بلدية محافظة البدع استعداتها للاحتفال بعيد الفطر في أول أيامه من خلال حفل خطابي واستعراض للهجن وألعاب اطفال في منتزه الأمير فهد بن سلطان
وأبان أن بلديات مراكز القليبة وبداء وأشواق وبئر بن هرماس أكملت استعداداتها للاحتفال ومشاركة الأهالي فرحة هذه المناسبة في أول أيام عيد الفطر السعيد، في حين أن مركز الشبحة ستحتفل بلديته بعيد الفطر في ثالث أيام العيد وستشارك بلدية المنجور الأهالي فرحة العيد في مساء ثالث أيامه.
وأكد أمين منطقة تبوك أن هذه الفعاليات تأتي إيماناً من الأمانة وبلدياتها التابعة بدورها الفعال في الخدمة المجتمعية، ومشاركة أهالي المنطقة وزوارها من المواطنين والمقيمين فرحة العيد وتهيئة جميع الفعاليات، التي تناسب مختلف شرائح المجتمع، لنصنع لوحة جميلة تعبر عن أفراح وطن.

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