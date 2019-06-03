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الزعاق يحسم الجدل : شهر رمضان سينتهي في اليوم الذي بدأ فيه
http://almnatiq.net/?p=736587
المناطق - متابعات

قال خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك، أنَّ شهر رمضان سينتهي في اليوم الذي بدأ فيه، وأنَّ يوم العيد سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضح الزعاق، أنَّ اليوم الأحد هو آخر نجم «الكنة»، وأنَّ غدًا الاثنين هو أول مربعانية القيظ، وهي بداية موسم الحر الفعلي، وفي نهايتها مرحلة وصول درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها السنوية، بما يسمى بـ«جمرة القيظ»، ‏بمعنى أنَّ شدة الحرارة ستكون خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة، وسميت بذلك لأنَّ مدتها أربعون يومًا.

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