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“تراحم حائل” تفرج عن الدفعة الأولى لحملة تفريج كربة حائل

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“تراحم حائل” تفرج عن الدفعة الأولى لحملة تفريج كربة حائل

“تراحم حائل” تفرج عن الدفعة الأولى لحملة تفريج كربة حائل
http://almnatiq.net/?p=736590
المناطق - حائل

أعلن رئيس لجنة رعاية السجناء وأسرهم والمفرج عنهم تراحم في منطقة حائل راضي بن سنيد الشمري،أنه سوف تقوم اللجنة اليوم،بتسديد ديون الذين انطبقت عليهم شروط حملة تفريج كربة الثالثة التي جرت الثلاثاء الماضي، ويمثلون الدفعة الأولى.

وكان الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل، قد دشن نيابة عن أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ،الثلاثاء الماضي  بصالة الشيخ علي الجميعة بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة ، #حملة_تفريج_كربة_حائل، التي تنظمها اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم بمنطقة حائل “تراحم”.

يُذكر، أن ، #حملة_تفريج_كربة_حائل، وصلت التبرعات لها ستة ملايين ريال حتى فجر الثلاثاء الماضي.

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